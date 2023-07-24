Касові збори «Барбі» сягнули рекордних $155 млн за дебютний вікенд у США та Канаді

Комедія Грети Гервіг «Барбі» зібрала $155 млн, встановивши рекорд 2023 року з касових зборів у США та Канаді. Про це пише Forbes із посиланням на The Variety .

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«Це однозначно відмінний вікенд для походу в кіно, — заявив керівник консалтингової компанії Franchise Entertainment Research Девід А. Гросс. — „Барбі“ та „Оппенгеймер“ доповнюють один одного у прокаті, а не забирають один в одного аудиторію».

Культурне захоплення, відоме як «Барбенхаймер», сприяло найбільшим колективним касовим зборам, завдяки такому успіху минулий вікенд став четвертим за сукупними касовими зборами в історії американського кіноринку. Три вихідні, що показали найкращі збори, були відзначені премʼєрами сіквелів великих франшиз — «Месники» та «Зоряні війни».

У міжнародному прокаті «Барбі» зібрала $182 млн, що складає загальну суму $337 млн, водночас у міжнародному прокаті «Оппенгеймер» додав $93,7 млн, а загальна сума по всьому світу склала $174 млн.

Серед своїх численних рекордів «Барбі» також досягла найбільшого зборів за вікенд для фільму, знятого режисером-жінкою. «Капітан Марвел», який було знято спільно Анною Боден і Райаном Флеком, раніше займав цей титул із $153 млн у 2019 році.