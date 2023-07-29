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29 липня 2023, 13:01 Читать на русском

рф проігнорувала прохання Туреччини провести переговори про відновлення «зернової угоди»

Президент Володимир Путін проігнорував прохання свого колеги з Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана провести переговори про відновлення «зернової угоди». Протягом останнього часу, Ердоган неодноразово планував поговорити з Путіним, щоб відновити угоду, але телефонна розмова так і не відбулася. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Президент Володимир Путін проігнорував прохання свого колеги з Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана провести переговори про відновлення «зернової угоди».

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Що відомо

За словами дипломатів, турецькі офіційні особи продовжували наполягати на цьому питанні через різні канали в кремлі.

Таке рішення рф завдасть ще більшої шкоди економіці України та може збільшити власний дохід росії від експорту зерна через підвищення світових цін.Але цим самим, росія створила значний економічний тиск на Китай, який є найбільшим одержувачем українського зерна.

Читайте: У росії не бачать підстав для продовження реалізації «зернової угоди» — МЗС

Також внаслідок такого рішення напружуються відносини з Туреччиною, ще одним великим покупцем, який допоміг досягти первинної угоди між росією та Україною минулого року.

Нагадаємо

Раніше Ердоган заявляв, що планує обговорити продовження «зернової угоди» з президентом рф Володимиром Путіним. Ердоган наголошує, що Анкара продовжує контакти з Москвою на рівні міністерств закордонних справ.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
irakez
irakez
29 липня 2023, 13:10
#
Нажаль, Китаю абсолютно пофігу, в кого купувати зерно. Змінить постачальників на російських. Інше діло, що це буде трохи дорожче, але Китай переживе. Да і Ердоган не буде йти ні на які втрати для себе заради українського зерна. Ніхто не буде. Зроблять те, що нічого їм не коштує, в тому числі політично, але на більше ніхто не піде.
+
0
Три літри
Три літри
29 липня 2023, 13:41
#
А надо ж шли раніше?
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0
Андрей Татра
Андрей Татра
29 липня 2023, 14:01
#
Ердоган будет покупать в РФ зерно…и также делать реэкспорт. Он уже озвучил свою позицию уступки РФ, разблокировка счетов и др. О том что это будет не новость. Вопрос в другом ,что сделали чтобы минимизировать потери. Например китайские судна на вывозе зерновой группы хотя бы для себя. Они крупный покупатель украинского зерна тогда бы было интересно как бы блокировали китайские судна рф
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