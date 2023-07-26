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26 липня 2023, 16:46 Читать на русском

У Київміськбуді уточнили суму, необхідну на добудову 20 житлових комплексів компанії

Сума коштів для добудови 20 житлових комплексів з портфелю Київміськбуд становить 17,7 млрд грн, повідомила Forbes пресслужба забудовника. Раніше директорка департаменту продажу та маркетингу Тетяна Маркова розповідала про 24 млрд грн.

Сума коштів для добудови 20 житлових комплексів з портфелю Київміськбуд становить 17,7 млрд грн, повідомила Forbes пресслужба забудовника.

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Деталі

Пресслужба компанії уточнила, що 24 млрд грн — це сума, яку Київміськбуд матиме у разі продажу усієї нерухомості, яка є у портфелі компанії та знаходиться на різних стадіях будівництва. Для здійснення фінальної добудови усіх ЖК, необхідно 17,7 млрд грн, йдеться у коментарі.

«Це не означає, що такої суми не вистачає або що утворилась „діра“. Із відновленням галузі та активізацією ринку нерухомості, відновиться продаж квартир, що дозволить здійснювати добудову», — уточнюється у коментарі.

Читайте: У «Київміськбуді» розповіли про масштаб фінансових проблем забудовника

В компанії зазначили, що у разі необхідності продажу усієї наявної нерухомості Київміськбуд матиме плюсовий баланс у понад 5 млрд грн.

За даними Київміськбуду, сума у 17,7 млрд грн включає 4,5 млрд грн, необхідних на добудову девʼяти ЖК, які компанія отримала від збанкрутілого конкурента Укрбуд.

Нагадаємо

Раніше голова компанії Ігор Кушнір заявляв про два сценарії вирішення проблем: викуп столичною владою нерухомості на 300 млн грн або докапіталізація на 1 млрд грн. За словами Маркової, варіант викупу квартир містом справді розглядався, але його відклали після рішення провести аудит, а залучити кредити у банках на прийнятних умовах КМБ не вдалося.

Джерело: Мінфін
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