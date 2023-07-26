Укрзалізниця представила новий електронний міжнародний квиток (фото)

Укрзалізниця розробила новий формат електронного міжнародного квитка українською та англійською мовами. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Наразі новий бланк документа узгоджується партнерами — іноземними залізницями, як того вимагають міжнародні правила.

«І хоч новий шаблон ще узгоджується партнерами, як того вимагають міжнародні правила, ми прискорюємо хід подій — і вже зараз прибрали залишки російської мови в інформаційних блоках при поверненні міжнародних квитків», — йдеться в повідомленні.

В компанії також зазначили, що до кінця 2023 року буде ще низка узгоджених бланків, оновлених вивісок, навігації тощо.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Укрзалізниця встановила термінали для купівлі квитків на приміські поїзди на 9 станціях в Києві і регіоні.