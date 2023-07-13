Укрзалізниця зареєструвала залізничного оператора для роботи на європейському ринку

Укрзалізниця зареєструвала залізничного оператора під назвою Ukrainian Railways Cargo Poland, який здійснюватиме перевезення Україною та європейськими країнами. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

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«Сьогодні європейський напрям залізничних перевезень для України — це питання швидкої логістики та підтримки української економіки. Створення європейського оператора дозволить значно покращити управління вантажоперевезеннями на європейському напрямку. Паралельно модернізуємо прикордонну інфраструктуру, збільшуючи її пропускну здатність», — заявив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

Чим займатиметься Ukrainian Railways Cargo Poland

Планується, що Ukrainian Railways Cargo Poland на першому етапі своєї роботи займатиметься наступним:

надання комплексної послуги вантажоперевезень,

координація роботи з європейськими операторами, вантажовласниками, прикордонними переходами,

контроль рухомого складу товариства за кордоном.

Зазначається, що довгострокова стратегія роботи міжнародного підрозділу знаходиться на фінальній стадії розробки й буде затверджена найближчим часом наглядовою радою Укрзалізниці.

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«Інтегруємо систему вантажних залізничних перевезень України в європейський простір та починаємо розбудову повноцінного оператора вантажних перевезень на території країн Євросоюзу. Головним принципом роботи нашого міжнародного підрозділу будуть тісні зв’язки з іноземними партнерами, прозорість та конкуренція задля гідного представлення Укрзалізниці на міжнародній арені», — зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.