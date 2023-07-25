Одесити можуть отримати до 500 тисяч гривень на відновлення зруйнованого житла

Жителі Одеської області можуть подати заявки на участь у програмі «єВідновлення» для отримання коштів на ремонт власного житла. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду.

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Цільова виплата

«Це цільова виплата до 500 тисяч гривень, яка допоможе відновити власне житло… Місцеву владу прошу оперативно розглядати заяви людей, щоб ремонтні роботи розпочалися якнайшвидше і все було зроблено до холодів», — сказав він.

За словами прем'єра, понад 1400 українців уже отримали близько 115 млн грн за цією програмою.

Голова уряду розповів, що наразі в Одеській області триває остаточна оцінка завданих рф втрат.

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«Ворог обов'язково за все заплатить, а ми обов'язково відбудуємо Одесу та інші міста й села України… Відновлення відбувається в усіх куточках України, які постраждали від війни. Уряд дає на це відповідні ресурси», — повідомив Шмигаль.

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