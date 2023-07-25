Goldman Sachs спрогнозував рекордний попит на нафту до кінця року

Goldman Sachs очікує рекордного попиту на нафтовому ринку у другому півріччі 2023 року, що призведе до зростання цін на нафту марки Brent до $86 за барель. Про це повідомляє галузеве видання enkorr з посиланням на CNBC.

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«Ми очікуємо досить значного дефіциту в другому півріччі, який досягне майже 2 млн барелів на день у III кварталі, оскільки попит збільшиться до надзвичайно високого рівня», — сказав керівник відділу досліджень банку Даан Стрювен.

Згідно з прогнозом банку, нафта марки Brent здорожчає майже до $86 за барель на кінець року.

За словами Стрювена, видобуток сирої нафти в США значно зріс за останній рік: до 12,7 млн барелів на день. Темпи зростання сповільнюватимуться протягом частини цього року, що залишилася, додав експерт.

При цьому кількість нафтових вишок у США нещодавно досягла найнижчого рівня за останні 16 місяців. Їхнє число знизилося на 15% порівняно з піком наприкінці 2022 року, повідомляв Goldman Sachs у своєму останньому звіті.

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Стрювен припустив, що відсутність угоди за підсумками зустрічі міністрів енергетики G20 вказує на «дуже суттєву» невизначеність щодо довгострокового попиту на нафту.

Декілька країн G20 під час зустрічі міністрів енергетики в Індії минулими вихідними не погодилися з поетапною відмовою від викопного палива (вугілля, нафти й газу), що ускладнює перехід до екологічно чистої енергетики.

Міжнародне енергетичне агентство у червні спрогнозувало збільшення світового попиту на нафту на 2023 рік на 2,4 млн барелів на день, що перевищує дані попереднього прогнозу.