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25 липня 2023, 13:11 Читать на русском

Goldman Sachs спрогнозував рекордний попит на нафту до кінця року

Goldman Sachs очікує рекордного попиту на нафтовому ринку у другому півріччі 2023 року, що призведе до зростання цін на нафту марки Brent до $86 за барель. Про це повідомляє галузеве видання enkorr з посиланням на CNBC.

Goldman Sachs очікує рекордного попиту на нафтовому ринку у другому півріччі 2023 року, що призведе до зростання цін на нафту марки Brent до $86 за барель.
Фото: pixabay.com

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«Ми очікуємо досить значного дефіциту в другому півріччі, який досягне майже 2 млн барелів на день у III кварталі, оскільки попит збільшиться до надзвичайно високого рівня», — сказав керівник відділу досліджень банку Даан Стрювен.

Згідно з прогнозом банку, нафта марки Brent здорожчає майже до $86 за барель на кінець року.

За словами Стрювена, видобуток сирої нафти в США значно зріс за останній рік: до 12,7 млн барелів на день. Темпи зростання сповільнюватимуться протягом частини цього року, що залишилася, додав експерт.

При цьому кількість нафтових вишок у США нещодавно досягла найнижчого рівня за останні 16 місяців. Їхнє число знизилося на 15% порівняно з піком наприкінці 2022 року, повідомляв Goldman Sachs у своєму останньому звіті.

Читайте також: Аналітики Morgan Stanley оновили прогноз цін на нафту

Стрювен припустив, що відсутність угоди за підсумками зустрічі міністрів енергетики G20 вказує на «дуже суттєву» невизначеність щодо довгострокового попиту на нафту.

Декілька країн G20 під час зустрічі міністрів енергетики в Індії минулими вихідними не погодилися з поетапною відмовою від викопного палива (вугілля, нафти й газу), що ускладнює перехід до екологічно чистої енергетики.

Міжнародне енергетичне агентство у червні спрогнозувало збільшення світового попиту на нафту на 2023 рік на 2,4 млн барелів на день, що перевищує дані попереднього прогнозу.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Саша Ник
Саша Ник
25 липня 2023, 14:43
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Пишут что мировая экономика погружается в рецессию, а спрос на нефть растёт. Не понятно кому верить.
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0
Genna Smatko
Genna Smatko
25 липня 2023, 15:08
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Коли десь іде війна ціни і попит завжди ростуть. Для того і робляться війни. щоб стогнаціїї не було.
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