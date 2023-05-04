Аналітики Morgan Stanley оновили прогноз цін на нафту

Експерти одного з найбільших світових банків Morgan Stanley оновили прогноз цін на нафту. Що важливо і позитивно для України — перерахунок зроблено у бік зменшення. Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram .

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Як зміняться ціни на нафту

На думку аналітиків Morgan Stanley, еталонна марка Brent у 2023 році коштуватиме:

у третьому кварталі — $77,5 за барель (-$12,5 порівняно з попереднім квартальним прогнозом);

у четвертому кварталі — $75,0 за барель (-$12,5).

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У 2024 році, згідно передбачень, нафта буде дорожчою, однак все одно на більш-менш прийнятному, а головне — стабільному рівні:

у першому кварталі — $85 (-$10,0 порівняно з попереднім прогнозом);

у другому кварталі — $85 (-$7,5);

у третьому кварталі — $85 (-$5,0).

Також вважається, що як мінімум на початку 2024 року значного дефіциту пропозиції порівняно із попитом не передбачається.

«Ураховуючи рівень залежності від імпорту нафтопродуктів, для України такий сценарій є прийнятним (звісно, хотілось би, щоб нафта була дешевшою, але багато хто лякав, що у 2024 році вона перетне позначку 100 доларів за барель)», — зазначив Гетманцев.

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