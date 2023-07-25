Банкір дав поради, як не опинитися з кредитом, за яким немає можливості розрахуватися

Кількість «неробочих» банківських кредитів становить понад 30%. Як позичальнику не опинитися в ситуації, коли немає змоги розраховуватися за кредитами, розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.

Ситуація непевна

За словами експерта, з 24 лютого 2022 року до кінця 2022 року кількість «неробочих» банківських кредитів фізичним особам зросла майже вдвічі: з 17% до 31% від загальної кількості кредитів, виданих ще до початку широкомасштабного вторгнення. При цьому в першому кварталі 2023 року продовжилась негативна тенденція зі зростання таких позик — станом на квітень 2023 року кількість таких кредитів досягла значення у 32%.

Лише з другого кварталу 2023 року спостерігається поступове зменшення кількості «неробочих» кредитів: на червень їхня кількість скоротилася на 1−1,5% від загального обсягу позик.

Причини виникнення заборгованості

Експерт назвав основні причини збільшення таких кредитів:

втрата майна внаслідок збройної агресії;

втрата роботи (постійного доходу);

вимушений переїзд до іншого міста чи країни;

вагомі травми (поранення) або ж смерть позичальника.

«Мусимо констатувати, що суттєве зростання проблемних позик викликане виключно наслідками збройної агресії, тобто, іншими словами, форс-мажорними або ж непоборними обставинами», — сказав Дмитро Замотаєв.

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6 порад, як не втрапити у боргову пастку

Щоб не опинитися в ситуації, коли позичальник не зможе розраховуватися за кредитами, банкір радить:

обирати фінустанову, уникаючи сумнівні контори з мікрокредитування, адже відсотки за їхніми позиками — це фінансовий «зашморг»; розв'язувати питання не тактично (емоційно), а системно: розмір відсоткової ставки дуже часто залежить від терміну погашення кредиту; фінансова «подушка» на 2−3 місяці на випадок неочікуваної втрати роботи чи працездатності, що дасть змогу уникнути боргів за кредитом; в разі, якщо кредит потрібен для того, щоб покрити борги за отриманими раніше кредитами («перекредитуватися»), то звернути увагу на прозорість і лояльність умов отримання такого кредиту; обрати кредит, який максимально відповідає потребам і можливостям позичальника, у фінустанови з широкою «лінійкою» кредитних програм з простими та зрозумілими умовами; у разі виникнення фінансових труднощів, позичальникові варто звернутись до банку для напрацювання спільного плану реструктуризації кредитної заборгованості.

«Бажано, щоб громадяни, що з тих чи інших причин націлені взяти банківський кредит, були обачними, звертаючи увагу не лише на умови кредиту, а й на репутацію фінустанови. І звісно, на випадок форс-мажорів у позичальника має бути „план Б“, щоб не опинитися в цілковитій залежності від кредитних боргів», — підсумував Дмитро Замотаєв.

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