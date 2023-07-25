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25 липня 2023, 11:26 Читать на русском

Банкір дав поради, як не опинитися з кредитом, за яким немає можливості розрахуватися

Кількість «неробочих» банківських кредитів становить понад 30%. Як позичальнику не опинитися в ситуації, коли немає змоги розраховуватися за кредитами, розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.

Кількості «неробочих» кредитів, хоч і починає поступово зменшуватися, залишається все ще високою.

Ситуація непевна

За словами експерта, з 24 лютого 2022 року до кінця 2022 року кількість «неробочих» банківських кредитів фізичним особам зросла майже вдвічі: з 17% до 31% від загальної кількості кредитів, виданих ще до початку широкомасштабного вторгнення. При цьому в першому кварталі 2023 року продовжилась негативна тенденція зі зростання таких позик — станом на квітень 2023 року кількість таких кредитів досягла значення у 32%.

Лише з другого кварталу 2023 року спостерігається поступове зменшення кількості «неробочих» кредитів: на червень їхня кількість скоротилася на 1−1,5% від загального обсягу позик.

Причини виникнення заборгованості

Експерт назвав основні причини збільшення таких кредитів:

  • втрата майна внаслідок збройної агресії;
  • втрата роботи (постійного доходу);
  • вимушений переїзд до іншого міста чи країни;
  • вагомі травми (поранення) або ж смерть позичальника.

«Мусимо констатувати, що суттєве зростання проблемних позик викликане виключно наслідками збройної агресії, тобто, іншими словами, форс-мажорними або ж непоборними обставинами», — сказав Дмитро Замотаєв.

Читайте також: Що може дати ринку кредитування новий поштовх

6 порад, як не втрапити у боргову пастку

Щоб не опинитися в ситуації, коли позичальник не зможе розраховуватися за кредитами, банкір радить:

  1. обирати фінустанову, уникаючи сумнівні контори з мікрокредитування, адже відсотки за їхніми позиками — це фінансовий «зашморг»;
  2. розв'язувати питання не тактично (емоційно), а системно: розмір відсоткової ставки дуже часто залежить від терміну погашення кредиту;
  3. фінансова «подушка» на 2−3 місяці на випадок неочікуваної втрати роботи чи працездатності, що дасть змогу уникнути боргів за кредитом;
  4. в разі, якщо кредит потрібен для того, щоб покрити борги за отриманими раніше кредитами («перекредитуватися»), то звернути увагу на прозорість і лояльність умов отримання такого кредиту;
  5. обрати кредит, який максимально відповідає потребам і можливостям позичальника, у фінустанови з широкою «лінійкою» кредитних програм з простими та зрозумілими умовами;
  6. у разі виникнення фінансових труднощів, позичальникові варто звернутись до банку для напрацювання спільного плану реструктуризації кредитної заборгованості.

«Бажано, щоб громадяни, що з тих чи інших причин націлені взяти банківський кредит, були обачними, звертаючи увагу не лише на умови кредиту, а й на репутацію фінустанови. І звісно, на випадок форс-мажорів у позичальника має бути „план Б“, щоб не опинитися в цілковитій залежності від кредитних боргів», — підсумував Дмитро Замотаєв.

Читайте також: Банки спрогнозували зростання кредитного портфеля на 10% — НБУ

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+30
MaxTirpiz
MaxTirpiz
25 липня 2023, 11:39
#
Який дурень під час безробіття буде витрачати фінансову подушку на виплату кредиту…
+
0
ccc2013
ccc2013
25 липня 2023, 12:13
#
Пока законодательство слишком лояльно к неплательщикам никто добровольно и без принуждения платить по проблемным кредитам не будет
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0
Робин Гуд
Робин Гуд
25 липня 2023, 12:42
#
А какие должны быть меры? вернуться к временам, когда в рабство отдавали человека за кредит?

Это всего лишь кредит, и если кредиторам позволено себе делать даже 1000% годовых (для МФО) или даже 60% годовых во время войны банки берут — и это норма, то интересно чего ещё именно должен лишаться заёмщик в таких ситуациях?

И банки закладывают процент невозвратов в свою политику. И в европейских странах глобально проблем с этим нет, и проценты адекватные.
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