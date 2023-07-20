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20 липня 2023, 9:21 Читать на русском

Банки спрогнозували зростання кредитного портфеля на 10% — НБУ

У 2023 році банки прогнозують зростання кредитного портфеля в гривні на 10% і на стільки ж — у наступному. Про це розповів заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Укрінформу.

У 2023 році банки прогнозують зростання кредитного портфеля в гривні на 10% і на стільки ж — у наступному.
Фото: latifundist.com

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Прогнози банків

«Останнє опитування менеджерів банків показало, що вони очікують зростання кредитного портфеля в гривні цього року на 10%, і наступного року — на такий самий відсоток», — сказав Ніколайчук.

Він нагадав, що програма «Доступні кредити 5−7−9%» на сьогодні є важливим драйвером усього процесу кредитування. На сьогодні портфель кредитів за цією програмою становить близько 108 млрд грн, або третину гривневого кредитного портфеля банків.

«Водночас ми розуміємо, що суцільно пільговим кредитування не може бути. Досягнута в останній рік макрофінансова стійкість дає всі підстави банкам нарощувати свій власний кредитний портфель», — зауважив заступник голови НБУ.

Він додав, що завдяки позитивній тенденції щодо зниження інфляції та наявній стабільній ситуації на валютному ринку зниження облікової ставки цілком імовірне вже незабаром.

«За поточних умов зниження облікової ставки дійсно може дати додатковий імпульс до відновлення кредитування на тлі пожвавлення економічної активності. Ми вже бачимо певні паростки цього процесу, пов'язані насамперед із покращенням очікувань бізнесу щодо майбутньої економічної ситуації. Це підтверджують як результати опитувань серед підприємців, так і відновлення інтересу до кредитування з боку банків», — підсумував Ніколайчук.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», обсяг непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі у травні скоротився на 7,1 млрд грн, їх частка у кредитному портфелі банків зменшилася до 39,1% порівняно із 39,3% на кінець квітня.

Джерело: Мінфін
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