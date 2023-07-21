Кабмін дав старт масовому виробництву в Україні боєприпасів для БПЛА

Кабінет Міністрів прийняв фундаментальну постанову, яка на державному рівні визнає порядок виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до БПЛА. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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«Уряд дав старт масовому виробництву в Україні боєприпасів для БПЛА. Ми вже досягли значних результатів у кількості БПЛА вітчизняного виробництва на фронті. Але з їх збільшенням зростає і потреба у боєприпасах», — написав він в Telegram.

Федоров зазначив, що зараз українські військові часто використовують саморобні конструкції, щоб обладнати дрони гранатами, мінами й іншими неспеціалізованими боєприпасами. За його словами, це не завжди надійно й ефективно.

«Тепер ситуація зміниться. Приватні компанії зможуть легально виробляти боєприпаси для дронів. А українські воїни отримуватимуть якісні та інноваційні рішення. Це великі можливості для розробки й масштабування технологічних продуктів», — заявив він.

Постанова визначає порядок отримання статусу виробника боєприпасів для БПЛА та встановлює чіткі вимоги компаніям з їх виробництва.

Нагадаємо

«Мінфін» писав що турецька компанія Baykar почала в Україні будівництво заводу з виробництва дронів Bayraktar.