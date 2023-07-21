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21 липня 2023, 17:01 Читать на русском

Шмигаль розповів, коли почнуть виплачувати компенсації за ремонт пошкодженого житла власним коштом

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує, що програма виплат компенсацій громадянам, які за власні кошти відновили пошкоджене внаслідок бойових дій житло, буде готова до осені. Про це він на засіданні уряду в п'ятницю, 21 липня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує, що програма виплат компенсацій громадянам, які за власні кошти відновили пошкоджене внаслідок бойових дій житло, буде готова до осені.
Фото: t.me/Denys_Smyhal

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«Сьогодні ми ухвалимо зміни, які дозволять виплатити компенсацію людям, які вже зробили ремонти власним коштом. Ми дали обіцянку і виконуємо її. Міністерство інфраструктури та Міністерство цифрової трансформації детально поінформують про те, який вигляд матиме механізм такої компенсації. Розраховуємо, що він буде готовий восени і після цього почнуться відповідні виплати», — заявив Шмигаль.

Він також нагадав, що ремонт і відновлення житла є одним із пріоритетів бюджетних видатків.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 10 травня стартувала програма державної допомоги «єВідновлення», яка передбачає надання допомоги на поточний ремонт житла, пошкодженого внаслідок війни.

Грошові кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт, а також на послуги підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал «Дія».

Власники пошкодженого війною житла можуть отримати виплати до 200 тис. грн.

В червні почались перші виплати компенсацій за пошкоджене житло за програмою «єВідновлення».

Джерело: Мінфін
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