В Нацбанку розповіли про наступні кроки пом'якшення валютних обмежень

У Національному банку розповіли, які наступні кроки будуть здійснені у рамках нинішнього етапу пом'якшення валютних обмежень, а також якою буде логіка переходу до більшої гнучкості валютного курсу. Про це пише Bloomberg з посиланням на коментарі, отримані від заступників голови НБУ Сергія Ніколайчука та Юрія Гелетія.

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Як зазначають в НБУ, наразі вже проведено пом'якшення низки обмежень у рамках першого етапу, що стосуються можливості погашення нових кредитів та кредитів, наданих за участі міжнародних фінансових організацій, іноземних держав та експортно-кредитних агентств.

Надалі перший етап передбачатиме пом’якшення (за необхідності) обмежень для збільшення пропозиції та зменшення попиту на готівковому валютному ринку.

«Щоб зберігати на низькому рівні різницю між офіційним та готівковим курсами», — пояснюють в НБУ.

«Зараз ми аналізуємо питання можливості репатріації нових дивідендів», — зазначив також Юрій Гелетій.

За словами Сергія Ніколайчука, упродовж усіх етапів пом'якшення обмежень уряд і бізнес будуть певною мірою в пріоритеті та водночас грунтовно аналізуватиметься доцільність і наслідки тих чи інших кроків.

«Якщо ми створимо нормальні умови для бізнесу, щоб відновити інвестиційну та позикову спроможність, компанії зможуть пожвавити свою діяльність, що, безсумнівно, піде на користь людям», — зазначив він.

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Заступники Голови НБУ також пояснили логіку переходу до більшої гнучкості курсу.

Юрій Гелетій підкреслив, що коливання курсу на першому етапі будуть дуже обмеженими.

«При переході до більш гнучкого обмінного курсу ми й далі продаватимемо великі обсяги валюти на ринку, але водночас реагуватимемо на зміну ринкових сил. Якщо буде більший попит на валюту, це призводитиме до невеличкого послаблення гривні. І навпаки, якщо ми бачитимемо зменшення попиту порівняно з нашою оцінкою структурного дефіциту, це буде сигналом про необхідність зміцнення валютного курсу», — зазначив Ніколайчук.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що НБУ на виконання вимог МВФ розробив та оприлюднив Стратегію пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.