В НБУ розповіли про ситуацію на валютному ринку

На сьогодні ситуація на валютному ринку України не викликає занепокоєння. Можливі втрати від скорочення експорту цілком абсорбовані надходженням міжнародної допомоги. Про це розповів заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Укрінформу.

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Відповідаючи на запитання, як вплинуть перебої у роботі «зернового коридору» і заборона агроекспорту до деяких сусідніх країн на обсяги валютної виручки та курс, Ніколайчук зазначив, що результати другого кварталу були вищими, ніж очікувалося.

«Дійсно, ситуація у другому кварталі була досить складною, як з точки зору функціонування «зернового коридору», так і зниження наших можливостей експорту до сусідніх країн, які ввели відповідну заборону. Та все ж результати другого кварталу перевищили наші очікування.

Ми бачимо, що ті альтернативні маршрути постачання, які були налаштовані з початку повномасштабної війни, наш бізнес використав максимально ефективно. Це дало змогу компенсувати втрати від європейських заборон та перебоїв з роботою «зернового коридору», — сказав він.

За його словами, у другому півріччі, на думку Ніколайчука, ризики для нарощування експортної виручки збільшуються, однак стан справ на валютному ринку не викликає занепокоєння.

«На сьогодні ситуація на валютному ринку не викликає занепокоєння. Можливі втрати від експорту цілком абсорбовані надходженнями міжнародної допомоги», — заявив заступник голови НБУ.

У Нацбанку очікують, що найближчим часом вдасться мінімізувати втрати виручки, з огляду на вищу пропускну спроможність альтернативних каналів експортного постачання української продукції.

«Крім того, ми очікуємо, що агропродукцію, яка не буде вивезена в цьому році, експортують у 2024 році, що дасть змогу компенсувати втрати», — пояснив Ніколайчук.