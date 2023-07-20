У Європі колосальний дефіцит робочої сили — кількість професій із незаповненими вакансіями сягає 400. Водночас є забагато спеціалістів з інших 321 професій. Незатребувані вакансії намагаються заповнити за допомогою робітників з інших країн. Про це повідомляє schengenvisainfo.com.
Дефіцит робочої сили: названі 20 найбільш затребуваних професій у ЄС
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Звіт Європейського управління праці (EURES) про дефіцит і надлишок робочої сили на основі даних за 2022 рік пролив світло на професії, які країни ЄС намагаються зайняти власною робочою силою, а також на які доводиться запрошувати людей з інших країн.
Ситуація призвела до того, що деякі країни, зокрема, Німеччина, адаптують міграційне законодавство, щоб залучити молодь з інших країн та полегшити отримання робочих віз.
Найбільш затребувані професії в ЄС
До топ-20 найбільш затребуваних в Євросоюзі професій входять:
- Муляри та суміжні працівники;
- Теслі та столяри;
- Водії вантажівок і вантажівок;
- Налагоджувачі та оператори металообробних верстатів;
- Медсестри;
- Сантехніки та укладальники труб;
- Електрики на будівництві;
- Зварювальники та різальники;
- Бетоноукладачі та суміжні працівники;
- Робітники по листовому металу;
- Укладальники підлоги та плитки;
- Розробники програмного забезпечення;
- Кухарі;
- Будівельні робітники;
- Електрослюсарі та слюсарі;
- Програмісти застосунків;
- Лікарі загального профілю;
- Водії автобуса та трамвая.
- Слюсарі та ремонтники автотранспорту.
- Лікарі-спеціалісти.
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Кому буде складніше знайти роботу
Деякі професії є надлишковими у Європі, тому буде складніше отримати робочу візу до ЄС, зокрема:
- графічним та мультимедійним дизайнерам,
- адміністративним та виконавчим працівникам,
- журналістам,
- дизайнерам інтер'єрів та декораторам,
- продавцям.
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