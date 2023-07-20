Дефіцит робочої сили: названі 20 найбільш затребуваних професій у ЄС

У Європі колосальний дефіцит робочої сили — кількість професій із незаповненими вакансіями сягає 400. Водночас є забагато спеціалістів з інших 321 професій. Незатребувані вакансії намагаються заповнити за допомогою робітників з інших країн. Про це повідомляє schengenvisainfo.com.

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Звіт Європейського управління праці (EURES) про дефіцит і надлишок робочої сили на основі даних за 2022 рік пролив світло на професії, які країни ЄС намагаються зайняти власною робочою силою, а також на які доводиться запрошувати людей з інших країн.

Ситуація призвела до того, що деякі країни, зокрема, Німеччина, адаптують міграційне законодавство, щоб залучити молодь з інших країн та полегшити отримання робочих віз.

Найбільш затребувані професії в ЄС

До топ-20 найбільш затребуваних в Євросоюзі професій входять:

Муляри та суміжні працівники; Теслі та столяри; Водії вантажівок і вантажівок; Налагоджувачі та оператори металообробних верстатів; Медсестри; Сантехніки та укладальники труб; Електрики на будівництві; Зварювальники та різальники; Бетоноукладачі та суміжні працівники; Робітники по листовому металу; Укладальники підлоги та плитки; Розробники програмного забезпечення; Кухарі; Будівельні робітники; Електрослюсарі та слюсарі; Програмісти застосунків; Лікарі загального профілю; Водії автобуса та трамвая. Слюсарі та ремонтники автотранспорту. Лікарі-спеціалісти.

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Кому буде складніше знайти роботу

Деякі професії є надлишковими у Європі, тому буде складніше отримати робочу візу до ЄС, зокрема: