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20 липня 2023, 14:02 Читать на русском

Дефіцит робочої сили: названі 20 найбільш затребуваних професій у ЄС

У Європі колосальний дефіцит робочої сили — кількість професій із незаповненими вакансіями сягає 400. Водночас є забагато спеціалістів з інших 321 професій. Незатребувані вакансії намагаються заповнити за допомогою робітників з інших країн. Про це повідомляє schengenvisainfo.com.

У Європі колосальний дефіцит робочої сили — кількість професій із незаповненими вакансіями сягає 400.
Фото: pixabay.com

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Звіт Європейського управління праці (EURES) про дефіцит і надлишок робочої сили на основі даних за 2022 рік пролив світло на професії, які країни ЄС намагаються зайняти власною робочою силою, а також на які доводиться запрошувати людей з інших країн.

Ситуація призвела до того, що деякі країни, зокрема, Німеччина, адаптують міграційне законодавство, щоб залучити молодь з інших країн та полегшити отримання робочих віз.

Найбільш затребувані професії в ЄС

До топ-20 найбільш затребуваних в Євросоюзі професій входять:

  1. Муляри та суміжні працівники;
  2. Теслі та столяри;
  3. Водії вантажівок і вантажівок;
  4. Налагоджувачі та оператори металообробних верстатів;
  5. Медсестри;
  6. Сантехніки та укладальники труб;
  7. Електрики на будівництві;
  8. Зварювальники та різальники;
  9. Бетоноукладачі та суміжні працівники;
  10. Робітники по листовому металу;
  11. Укладальники підлоги та плитки;
  12. Розробники програмного забезпечення;
  13. Кухарі;
  14. Будівельні робітники;
  15. Електрослюсарі та слюсарі;
  16. Програмісти застосунків;
  17. Лікарі загального профілю;
  18. Водії автобуса та трамвая.
  19. Слюсарі та ремонтники автотранспорту.
  20. Лікарі-спеціалісти.

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Кому буде складніше знайти роботу

Деякі професії є надлишковими у Європі, тому буде складніше отримати робочу візу до ЄС, зокрема:

  • графічним та мультимедійним дизайнерам,
  • адміністративним та виконавчим працівникам,
  • журналістам,
  • дизайнерам інтер'єрів та декораторам,
  • продавцям.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+42
Riojas
Riojas
20 липня 2023, 14:18
#
Когда у нас откроют границы для мужчин, этот вопрос в Европе будет решен. И это можно понять.
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