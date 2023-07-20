Нова пошта у третьому кварталі запуститься ще в 4 країнах Європи

«Формат запуску та модель відкриття поки що аналізуємо», — прокоментував директор з розвитку міжнародних ринків у «Новій пошті» Андрій Григоров.

Також компанія працює над тим, щоб до кінця року запуститись у Австрії, Франції, Італії та Іспанії. Точних термінів поки немає, але у Новій пошті певні, що зможуть це зробити до кінця 2023 року.

У планах компанії, як розповідав раніше співзасновник Нової пошти Володимир Поперешнюк, — запуск відділень Nova Post по всій Європі, з подальшим розвитком доставки всередині Європи.

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Нагадаємо

Раніше стало відомо, що група компаній Нова пошта створить окрему компанію під назвою Nova Post Europe для розвитку бізнесу у ЄС.