Нова пошта до кінця цього року планує вийти на ринки ще кількох європейських країн: Латвії, Естонії, Словаччини та Угорщини. Про це пише AIN.UA.
Нова пошта у третьому кварталі запуститься ще в 4 країнах Європи
«Формат запуску та модель відкриття поки що аналізуємо», — прокоментував директор з розвитку міжнародних ринків у «Новій пошті» Андрій Григоров.
Також компанія працює над тим, щоб до кінця року запуститись у Австрії, Франції, Італії та Іспанії. Точних термінів поки немає, але у Новій пошті певні, що зможуть це зробити до кінця 2023 року.
У планах компанії, як розповідав раніше співзасновник Нової пошти Володимир Поперешнюк, — запуск відділень Nova Post по всій Європі, з подальшим розвитком доставки всередині Європи.
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Раніше стало відомо, що група компаній Нова пошта створить окрему компанію під назвою Nova Post Europe для розвитку бізнесу у ЄС.
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