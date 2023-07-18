Нова пошта відкриє близько 10 відділень у Німеччині до кінця літа

Група компаній «Нова пошта» планує відкрити до кінця літа 2023 року близько 10 відділень у п'яти містах Німеччини. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Нові відділення

«До кінця літа ми плануємо відкрити близько 10 відділень Nova Post: у Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Кельні тощо», — заявив СЕО Nova Post у Німеччині Сергій Симонов.

Зазначається, що компанія також активно проводить переговори з місцевим партнером щодо розширення покриття доставки в Німеччині за рахунок 7,5 тис. пунктів видачі по всій країні.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Нова пошта стала ще ближче до українців, які мешкають в західній частині Берліна в районі Шарлоттенбург. Компанія відкрила там друге відділення Nova Post у Німеччині.

Перше відділення Nova Post в Німеччині відкрито у Берліні 30 червня. Найчастіше українці пересилають одяг, взуття, косметику, смаколики та книжки.