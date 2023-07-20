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20 липня 2023, 12:05 Читать на русском

Україна може розглянути дзеркальні заходи у разі продовження обмежень агроекспорту ЄС

Україна може застосувати дзеркальні заходи щодо продовження ЄС обмежень агроекспорту до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії після 15 вересня. Про це заявила міністерка економіки та торгівлі Юлія Свириденко, пише «Інтерфакс-Україна».

Україна може застосувати дзеркальні заходи щодо продовження ЄС обмежень агроекспорту до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії після 15 вересня.

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Що кажуть у Мінекономіки

«І президент, і прем'єр, і всі ми (уряд — ред.) стоїмо на позиції, що 15 вересня — це остаточна критична дата. Після неї не може бути жодних продовжень цих обмежень, які існували для України», — сказала вона. .

За її словами, заборона експорту пшениці, ячменю, ріпаку та насіння соняшника у зазначені п'ять країн є «дискримінаційною з боку найближчих сусідів, особливо коли Україна має ворога на морі».

«Це виглядає для нас як не дуже дружній крок, якщо говорити стримано. Тому у всіх переговорах, починаючи з президента до всіх міністерств, ми наполягаємо, що 15 вересня — це критична, остаточна дата, після якої ми не бачимо можливості продовження цих термінів. Це дискримінація України», — наголосила міністерка.

Читайте: ЄС продовжила заборону імпорту українського зерна в 5 країн ЄС

Відповідаючи на запитання про те, що буде, якщо заборона все ж таки буде продовжена, Свириденко зазначила, що в такому разі Україна змушена розглянути дзеркальні заходи.

«Не хотілося б вголос говорити та вважати, що це реалістичний крок, але думаємо, що деякі дзеркальні заходи можуть бути застосовані», — наголосила вона.

При цьому Свириденко відмовилася коментувати вихід РФ за «зерновою ініціативою» і сказала, що Мінекономіки прийме паузу, оскільки це питання перебуває у віданні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що п'ять країн-членів ЄС спільно звернуться до блоку з проханням продовжити заборону імпорту українського зерна після останнього терміну 15 вересня, щоб уникнути серйозних збоїв на ринку.

2 травня Європейська комісія заборонила імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини до 5 червня.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+40
kadaad1988
kadaad1988
20 липня 2023, 12:09
#
Привет ассоциация!!! Бу-га-га!!! Так за что боролись?!
+
+27
locustsucol
locustsucol
20 липня 2023, 12:20
#
Зробили всіх разом.
+
0
Studen3
Studen3
20 липня 2023, 12:13
#
В магазинах и на рынко полно колбасы, сыров , консевация и мн.др. Это выезжает валюта, на которую необходимо закупать дроны, пво , и мн.др для ВСУ. В них, політична доцільність, де вибори , а де відверто працюють на нашого ворога РФ.
+
0
Riojas
Riojas
20 липня 2023, 12:26
#
Что вы предлагаете, продуктовые талоны и черный рынок колбасы? Единственное, что можно реально сделать, это различные курсы (или пошлины) для критического импорта и всего остального, но с учетом наших реалий, это будет только очередной схематоз.
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+5
Emaar
Emaar
20 липня 2023, 12:16
#
Не время сейчас для торговых конфликтов с Западом, особо на фоне возобновившейся морской блокады рф нашего зерна. Думаю все решат спустя неоторое время и придут к компромиссу.
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