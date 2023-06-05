Європейська комісія продовжила дію заборони імпорту української пшениці, кукурудзи, ріпака та соняшника до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини до середини вересня. Про це йдеться у публікації видання Dziennik Gazeta Prawna, передають Українські Новини.
ЄК продовжила заборону імпорту українського зерна до 5 країн ЄС
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Заборона імпорту
«Європейська комісія продовжила заборону ЄС на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпака та соняшника з України до середини вересня. Вона набула чинності 2 травня та замінила собою односторонні рішення про заборону ввезення, запроваджені країнами, що межують з Україною, у тому числі Польщею», — йдеться в публікації.
Нагадаємо
2 травня Європейська комісія заборонила імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпака та соняшника до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини до 5 червня.
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