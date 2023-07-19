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19 липня 2023, 17:54 Читать на русском

У Мінекономіки анонсували електронний сервіс для бронювання працівників від мобілізації

Міністерство економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації напрацьовують механізм електронного бронювання. Про це під час зустрічі Європейської Бізнес Асоціації з представниками Мінекономіки повідомив заступник міністра економіки Ігор Фоменко, повідомляє Укрінформ.

Міністерство економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації напрацьовують механізм електронного бронювання.
Фото: nrcu.gov.ua

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«Крок, який ми зараз робимо, з урахуванням такого великого обсягу роботи, — це будуємо разом з Мінцифри умовно „єБронювання“. Попередньо, те що ми проговорюємо з Мінцифри, це буде послуга, де підприємство буде створювати свій кабінет, заходити, вводити дані військово-облікової спеціальності, дані працівників, автоматично з Пенсійного фонду та Податкової буде підтягуватись вся необхідна інформація. І потім, ледь не автоматично, якщо немає обмежень, буде видаватися електронне бронювання», — пояснив він.

За словами заступника міністра, такий електронний документ міститиме також QR-код, який можна буде роздрукувати. Це і буде підтвердженням того, що людина заброньована.

Читайте також: Бронювання військовозобов'язаних працівників: В Кабміні назвали, де забронювали найбільше

«Думаю, що на все це піде десь три місяці, тому що це повністю руйнуватиме діючий алгоритм бронювання. І 76-ту постанову теж будемо повністю переписувати з урахуванням того, що це буде діджиталізований процес», — уточнив Фоменко.

Він зауважив, що наразі заброньовано понад 500 тисяч військовозобов'язаних і більше ніж 4 тис. підприємств визначено критично важливими без врахування тих, які визначають обласні військові адміністрації.

Нагадаємо

Для визнання критично важливими (що дає право на бронювання співробітників) підприємства мають відповідати трьом або більше критеріям із семи. Серед критеріїв, зокрема — розмір сплачених податків та зборів, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, важливість значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади і т.д.

При цьому підприємства, установи та організації окремих галузей та сфер (наприклад, підприємства паливно-енергетичного комплексу) мають відповідати двом та більше критеріям.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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matroskin
matroskin
19 липня 2023, 18:57
#
«єБронювання» це звісно круто, а як бути з тими хто порішав за місця в звичайному, їх просто перенесуть в «е», чи знову рішать потрібно ?
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