Бронювання військовозобов’язаних працівників: В Кабміні назвали, де забронювали найбільше

Близько 528 000 працівників українських компаній заброньовано від мобілізації до Збройних Сил. Про це йдеться у відповіді Кабміну на запит Forbes.

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Бронювання військовозобов'язаних працівників

Близько 528 000 осіб мають відстрочку від призову, повідомляють у пресслужбі Кабміну. З них 2176 осіб заброньовані за новим порядком, який уряд ухвалив 27 січня цього року.

Найбільше заброньованих в енергетичній галузі — 163 000 осіб. Агропромисловий сектор (63 000 осіб), а ІТ-спеціалісти (11 000 осіб).

З початку війни Мінекономіки прийняло 3510 наказів про бронювання військовозобов'язаних (із них 2661 чинний), повідомляють у пресслужбі Кабміну.

Розробляючи документ, уряд шукав баланс між потребою захистити країну та бажанням втримати економіку, розповідав в інтервʼю Forbes премʼєр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, документ вийшов збалансований та враховує побажання обох сторін. Наприклад, якщо раніше на підприємстві можна було забронювати 40% від штату, то зараз — до 50% від військовозобов'язаних працівників, пояснює Шмигаль.

Нагадаємо

Станом на жовтень 2022-го Мінекономіки забронювало від мобілізації близько 700 000 осіб.

27 січня Кабінет міністрів затвердив нові правила бронювання працівників від мобілізації. Забронювати співробітників можуть компанії, які відповідають трьом із семи критеріїв: