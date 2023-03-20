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20 березня 2023, 10:14 Читать на русском

Бронювання військовозобов’язаних працівників: В Кабміні назвали, де забронювали найбільше

Близько 528 000 працівників українських компаній заброньовано від мобілізації до Збройних Сил. Про це йдеться у відповіді Кабміну на запит Forbes.

Близько 528 000 працівників українських компаній заброньовано від мобілізації до Збройних Сил.
Фото: zn.ua

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Бронювання військовозобов'язаних працівників

Близько 528 000 осіб мають відстрочку від призову, повідомляють у пресслужбі Кабміну. З них 2176 осіб заброньовані за новим порядком, який уряд ухвалив 27 січня цього року.

Найбільше заброньованих в енергетичній галузі — 163 000 осіб. Агропромисловий сектор (63 000 осіб), а ІТ-спеціалісти (11 000 осіб).

З початку війни Мінекономіки прийняло 3510 наказів про бронювання військовозобов'язаних (із них 2661 чинний), повідомляють у пресслужбі Кабміну.

Розробляючи документ, уряд шукав баланс між потребою захистити країну та бажанням втримати економіку, розповідав в інтервʼю Forbes премʼєр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, документ вийшов збалансований та враховує побажання обох сторін. Наприклад, якщо раніше на підприємстві можна було забронювати 40% від штату, то зараз — до 50% від військовозобов'язаних працівників, пояснює Шмигаль.

Нагадаємо

Станом на жовтень 2022-го Мінекономіки забронювало від мобілізації близько 700 000 осіб.

27 січня Кабінет міністрів затвердив нові правила бронювання працівників від мобілізації. Забронювати співробітників можуть компанії, які відповідають трьом із семи критеріїв:

  • Підприємство є резидентом «Дія.City».
  • Мінімальна сума платежів на користь держави. Загальна сума податків, зборів, платежів, нарахованих, утриманих і сплачених до державного та місцевих бюджетів, крім митних платежів, протягом звітного податкового року перевищує еквівалент €1,5 млн.
  • Поріг валютного виторгу. Сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент €32 млн.
  • Підприємства мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Перелік підприємств визначає Кабмін.
  • Підприємства мають велике значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Критерії визначають профільні міністерства або ОДА «з урахуванням потреб громад».
  • Відсутність заборгованості перед бюджетом зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).
  • Розмір середньої зарплати на підприємстві за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за звітний період.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

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matroskin
matroskin
20 березня 2023, 10:23
#
45000 в обласних/районних адміністаціях!!!
Це як, чи це ж скільки там «працює» людей, якщо тільки 45000 заброньованих, це ж тільки якась частка від працівників чоловіків призовного віку!!! Але по факту там працюють в основному жінки.
Також не зрозуміло з 11000 ІТ, якщо це не працівники з категорій вище, то хто ці люди?
Фрілансери? То хто, як і навіщо їх бронює?
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yarg
yarg
20 березня 2023, 10:37
#
«Також не зрозуміло з 11000 ІТ, якщо це не працівники з категорій вище, то хто ці люди?
Фрілансери? То хто, як і навіщо їх бронює?»


ответ — «Підприємство є резидентом „Дія.City“.». Вот эти компании и бронируют
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matroskin
matroskin
20 березня 2023, 10:49
#
Наскільки мені відомо, то Дія рекламується як продукт мінцифри, тобто бронюватися мають штатні працівники міністерства. Аналогічно, якщо в обладміністраціі є якісь ІТ, то вони напевно входять в число заброньованих адміністрацією.
Бронюванню підлягають працівники підприємств, що забезпечують функціювання критичних галузей, ну ніяк не вільні ІТ-шніки чи торговці шаурмою, навіть якщо шаурму купують працівники обладміністрації.
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Qwerty1999
Qwerty1999
20 березня 2023, 10:59
#
Matroskin

Вы, как всегда, так
ничего и не поняли…

Дiя — это сервис государственных
онлайн-услуг для населения и бизнеса.

Дiя.Сity — регистрация
коммерческих предприятий
со специальным режимом налогообложения и отчётности.
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0
matroskin
matroskin
20 березня 2023, 11:05
#
Да хоть Дія-коммунальный туалет.
Если это сервис минцифры, значит все кто причастен к его поддержке (ит-шники, электрики, сантехники и т. д.) есть штатными работниками минцифры и бронируются по квоте органов исполнительной власти как и остальные работники исполнительной власти.
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dvded .
dvded .
20 березня 2023, 11:14
#
Еще раз Дия.Сити
это спец режим работы предприятий
к министерству не имеет практически никакого отношения.
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0
yarg
yarg
20 березня 2023, 12:03
#
«Дия-Сити» — єто отдельная категория фопов-айтищников. Самая модная. По сравнению с которой галеры — это просто мойщики туалетов. Это не сотрудники министерства вообще.
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+15
matroskin
matroskin
20 березня 2023, 12:17
#
Спасибо, понятно.
Но почему тогда нет «модных» пицайол, курьеров, таксистов и т. д.
Даже «супермодным» электрикам броня светит только если он работает в облэнерго (т.е. категория «энергетика»), и абсолютно никого не интересуют ни отзывы клиентов, ни то сколько он розеток установил за прошлый год, ни то ФОП он просто шабашник или ООО «Электрик&Co».
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yarg
yarg
20 березня 2023, 12:59
#
А кто сказал что в мире есть справедливость ?
модному айтишнику платят 200−300 тысяч гривен в месяц. А електрику - 20 тысяч. хотя айтишник лепит неработающую мобильную игрушку — а електрик — сотни работающих и полезных розеток.
такова жизнь.
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0
Strain
Strain
20 березня 2023, 11:45
#
Нам в ИТ компании объяснили как на самом деле работает «бронирование».
Собирают все ваши данные и отдают в военкомат.
Решение о бронировании принимает военком.
Известны случаи когда после такого «бронирования» сразу в компанию пришли с военкомата и забрали.
Так что кто не желает быть найденным — лучше такое «бронирование» не проходить.
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Strain
Strain
20 березня 2023, 11:46
#
Но самом собой не согласовывают за частую тех, у кого есть военная специальность или кто заканчивал военку.
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yarg
yarg
20 березня 2023, 12:05
#
Там куча ограничений. Не бронируют многие военные специальности , не бронируют тех , у кого военники старые , и т. п. У знакомого в банке из примерно 100 человек — забронировали семерых. И все. У осьальных — разные проблемы и бронировать нельзя.
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TAN72
TAN72
20 березня 2023, 12:46
#
Бронируют у кого связи и кто лоялен к руководителю, одним словом,жополизы,
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