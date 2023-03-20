Близько 528 000 працівників українських компаній заброньовано від мобілізації до Збройних Сил. Про це йдеться у відповіді Кабміну на запит Forbes.
Бронювання військовозобов’язаних працівників: В Кабміні назвали, де забронювали найбільше
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Бронювання військовозобов'язаних працівників
Близько 528 000 осіб мають відстрочку від призову, повідомляють у пресслужбі Кабміну. З них 2176 осіб заброньовані за новим порядком, який уряд ухвалив 27 січня цього року.
Найбільше заброньованих в енергетичній галузі — 163 000 осіб. Агропромисловий сектор (63 000 осіб), а ІТ-спеціалісти (11 000 осіб).
З початку війни Мінекономіки прийняло 3510 наказів про бронювання військовозобов'язаних (із них 2661 чинний), повідомляють у пресслужбі Кабміну.
Розробляючи документ, уряд шукав баланс між потребою захистити країну та бажанням втримати економіку, розповідав в інтервʼю Forbes премʼєр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, документ вийшов збалансований та враховує побажання обох сторін. Наприклад, якщо раніше на підприємстві можна було забронювати 40% від штату, то зараз — до 50% від військовозобов'язаних працівників, пояснює Шмигаль.
Нагадаємо
Станом на жовтень 2022-го Мінекономіки забронювало від мобілізації близько 700 000 осіб.
27 січня Кабінет міністрів затвердив нові правила бронювання працівників від мобілізації. Забронювати співробітників можуть компанії, які відповідають трьом із семи критеріїв:
- Підприємство є резидентом «Дія.City».
- Мінімальна сума платежів на користь держави. Загальна сума податків, зборів, платежів, нарахованих, утриманих і сплачених до державного та місцевих бюджетів, крім митних платежів, протягом звітного податкового року перевищує еквівалент €1,5 млн.
- Поріг валютного виторгу. Сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент €32 млн.
- Підприємства мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Перелік підприємств визначає Кабмін.
- Підприємства мають велике значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Критерії визначають профільні міністерства або ОДА «з урахуванням потреб громад».
- Відсутність заборгованості перед бюджетом зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).
- Розмір середньої зарплати на підприємстві за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за звітний період.
Коментарі - 13
Це як, чи це ж скільки там «працює» людей, якщо тільки 45000 заброньованих, це ж тільки якась частка від працівників чоловіків призовного віку!!! Але по факту там працюють в основному жінки.
Також не зрозуміло з 11000 ІТ, якщо це не працівники з категорій вище, то хто ці люди?
Фрілансери? То хто, як і навіщо їх бронює?
Фрілансери? То хто, як і навіщо їх бронює?»
ответ — «Підприємство є резидентом „Дія.City“.». Вот эти компании и бронируют
Бронюванню підлягають працівники підприємств, що забезпечують функціювання критичних галузей, ну ніяк не вільні ІТ-шніки чи торговці шаурмою, навіть якщо шаурму купують працівники обладміністрації.
Вы, как всегда, так
ничего и не поняли…
Дiя — это сервис государственных
онлайн-услуг для населения и бизнеса.
Дiя.Сity — регистрация
коммерческих предприятий
со специальным режимом налогообложения и отчётности.
Если это сервис минцифры, значит все кто причастен к его поддержке (ит-шники, электрики, сантехники и т. д.) есть штатными работниками минцифры и бронируются по квоте органов исполнительной власти как и остальные работники исполнительной власти.
это спец режим работы предприятий
к министерству не имеет практически никакого отношения.
Но почему тогда нет «модных» пицайол, курьеров, таксистов и т. д.
Даже «супермодным» электрикам броня светит только если он работает в облэнерго (т.е. категория «энергетика»), и абсолютно никого не интересуют ни отзывы клиентов, ни то сколько он розеток установил за прошлый год, ни то ФОП он просто шабашник или ООО «Электрик&Co».
модному айтишнику платят 200−300 тысяч гривен в месяц. А електрику - 20 тысяч. хотя айтишник лепит неработающую мобильную игрушку — а електрик — сотни работающих и полезных розеток.
такова жизнь.
Собирают все ваши данные и отдают в военкомат.
Решение о бронировании принимает военком.
Известны случаи когда после такого «бронирования» сразу в компанию пришли с военкомата и забрали.
Так что кто не желает быть найденным — лучше такое «бронирование» не проходить.