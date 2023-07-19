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19 липня 2023, 16:08 Читать на русском

Ринок іпотеки зростає завдяки «єОселя»: Банки у травні видали в шість разів більше кредитів, ніж у квітні

Банки України у травні 2023 року видали 232 іпотечні кредити на загальну суму 322,5 млн грн. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Банки України у травні 2023 року видали 232 іпотечні кредити на загальну суму 322,5 млн грн.

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Як зазначили в НБУ, це в шість разів більше, ніж у квітні, за кількістю та за обсягами, передусім завдяки відновленню пільгового кредитування в межах програми «єОселя».

Нова іпотека

Про видачу нової іпотеки у травні поінформували 4 банки, які кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила у травні 8,05% (у квітні — 14,6%).

Де видано найбільше

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у травні видано в м. Київ та Київський області — 103 договори на загальну суму 164,4 млн грн (51% від загального обсягу).

Читайте: Найкращий відгук квітня: як доступна іпотека 7% у Приватбанку перетворилася на непосильний тягар

Під час опитування у червні 2023 року відповіді надали 26 банків з часткою 94,9% від валового іпотечного портфеля на кінець 2021 року.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», з 1 серпня збільшується кількість українців, які можуть отримати житло за програмою доступного іпотечного кредитування єОселя. Подати заявку на отримання кредиту під 7% зможуть ветерани війни, учасники бойових дій та люди, які не мають власного житла.

Умови кредитування

  • фіксована річна ставка у гривні — 7%;

  • перший внесок — від 20%;

  • термін кредитування — до 20 років;

  • придбати можна квартиру у будинку, що будується, або не старшому за три роки на момент укладення договору.

Якщо людина захоче придбати житло, що будується, вона зможе це зробити лише у забудовників, які акредитовані банками-учасниками програми.

Джерело: Мінфін
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