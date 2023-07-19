Банки України у травні 2023 року видали 232 іпотечні кредити на загальну суму 322,5 млн грн. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Ринок іпотеки зростає завдяки «єОселя»: Банки у травні видали в шість разів більше кредитів, ніж у квітні
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Як зазначили в НБУ, це в шість разів більше, ніж у квітні, за кількістю та за обсягами, передусім завдяки відновленню пільгового кредитування в межах програми «єОселя».
Нова іпотека
Про видачу нової іпотеки у травні поінформували 4 банки, які кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.
Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила у травні 8,05% (у квітні — 14,6%).
Де видано найбільше
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у травні видано в м. Київ та Київський області — 103 договори на загальну суму 164,4 млн грн (51% від загального обсягу).
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Під час опитування у червні 2023 року відповіді надали 26 банків з часткою 94,9% від валового іпотечного портфеля на кінець 2021 року.
Нагадаємо
Як писав раніше «Мінфін», з 1 серпня збільшується кількість українців, які можуть отримати житло за програмою доступного іпотечного кредитування єОселя. Подати заявку на отримання кредиту під 7% зможуть ветерани війни, учасники бойових дій та люди, які не мають власного житла.
Умови кредитування
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фіксована річна ставка у гривні — 7%;
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перший внесок — від 20%;
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термін кредитування — до 20 років;
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придбати можна квартиру у будинку, що будується, або не старшому за три роки на момент укладення договору.
Якщо людина захоче придбати житло, що будується, вона зможе це зробити лише у забудовників, які акредитовані банками-учасниками програми.
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