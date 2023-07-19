США нададуть Україні $250 мільйонів на підтримку фермерів

Очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер у вівторок оголосила, що Україна отримає додаткові $250 мільйонів на допомогу фермерам, які потерпають від блокування експорту зерна після повномасштабного вторгнення росії. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на Reuters .

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Підтримка фермерів

Під час візиту до Одеси голова USAID заявила, що нова допомога піде на розвиток сільськогосподарської інфраструктури та розширення інших маршрутів експорту збіжжя.

Вона також закликала уряди інших країн та приватний сектор надати ще $250 мільйонів, щоб допомогти фермерам, які постраждали від дій росії, та стимулювати економіку України в довгостроковій перспективі.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надає Україні понад $500 млн додаткової гуманітарної допомоги та обладнання для ДСНС на $2,3 млн.