USAID виділить додаткові $500 мільйонів на гуманітарну допомогу Україні

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Кошти від USAID

«ДСНС щодня демонструє відвагу і сміливість, якими українці відомі на весь світ. Але разом із навичками і сміливістю ДСНС також потребує обладнання, тому я рада сьогодні оголосити про передачу додаткового обладнання на $2,3 млн, яке допоможе рятувальникам відреагувати на шкоду, завдану критичній інфраструктурі України російськими силами», — сказала вона.

Пауер поінформувала, що надається 6 автоцистерн для постачання чистої питної води у громади, які було відрізано від неї, а також 450 потужних насосів для відділень ДСНС на Херсонщині з тим, щоб допомогти подолати наслідки підриву Каховської ГЕС.