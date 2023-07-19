За рік «зернової угоди» Україна експортувала понад 33 мільйони тонн збіжжя у 45 країн — Шмигаль

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«З перших днів повномасштабної війни росія блокує українські чорноморські порти. Завдяки тристоронній угоді з Туреччиною та ООН майже рік діяла зернова ініціатива. За цей час Україні вдалося експортувати понад 33 млн тонн аграрної продукції до 45 країн», — сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр наголосив, що для того, щоб не допустити нової продовольчої кризи, яку намагається спровокувати росія, зриваючи зернову угоду, Президент України Володимир Зеленський уже направив офіційні листи президенту Туреччини та генсеку ООН.

«Ми пропонуємо продовжити роботу зернової ініціативи в тристоронньому форматі. Це дозволить врятувати мільйони людей від голоду й забезпечить світову продовольчу безпеку», — сказав глава уряду.

Передісторія

Раніше «Мінфін» писав, що прессекретар президента рф Дмітрій Пєсков заявив про зупинку дії «зернової угоди».

Після цього, президент Володимир Зеленський запропонував продовжити роботу «зернового коридору» після того, як росія вирішила вийти з Чорноморської зернової ініціативи

У коментарі ЗМІ перед робочою поїздкою Ердоган сказав, що Чорноморська зернова ініціатива вже увійшла в історію як великий дипломатичний успіх та дозволила перевезти понад 33 млн тонн зернових, що запобігло продовольчому дефіциту у багатьох країнах.