Головне за вівторок: Банки переводять клієнтів на роботів, у Польщі понад 25000 українських бізнесів

Українцям стає дедалі складніше додзвонитися до «живого» менеджера контакт-центру та отримати від нього консультацію. Залишається покладатися на роботів та сайти фінустанов. Причому, «людянішим» спілкування з банком навряд чи вже стане. Великі банки планують максимально переводити своїх клієнтів на роботизованих помічників та готуються застосовувати технологію чату-GPT. Як це позначається на рівні сервісу, розбирався «Мінфін».

Приватбанк та ZEN.COM запустили безкоштовні перекази в Україну

Приватбанк та компанія ZEN.COM з 18 липня 2023 року запустили сервіс швидких грошових переказів на картки та номери рахунків IBAN ПриватБанку.

У Польщі працюють понад 25 тисяч українських бізнесів: кого шукають на роботу

Тисячі нових українських бізнесів відкрилися у Польщі, і їхня кількість продовжує зростати. Кого хочуть винаймати наші підприємці і які вакансії є найзатребуванішими, розповіла віцепрезидент міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal Лілія Терещенко.

Мінфін розмістив на аукціоні облігації на 5,7 мільярда

На аукціоні 18 липня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 5,72 млрд грн, що на 7,94 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 13,66 млрд грн.

Чому зростає тіньовий обмін валют у Tik-Tok та соцмережах і які несе загрози

Для стабільності готівкового курсу Нацбанк координує дії банків та обмінних пунктів. Однак, занадто суворі обмеження для останніх можуть виштовхнути ринок у неконтрольований «чорний» сегмент, який вже почав активно розвиватись. Які зміни можуть стати запобіжником такого сценарію, «Мінфіну» розповів партнер Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза.