Після критики правозахисників Ощадбанк відмовився повертати фізичну ідентифікацію ВПО

Ощадбанк за погодженням із Координаційним штабом із питань внутрішньо переміщених осіб (ВПО) відмовився від повернення з 1 вересня фізичної ідентифікації соціальних виплат і пенсій ВПО. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Згідно з повідомленням банку, оголошення Ощадбанку про повернення фізичної ідентифікації у відділеннях для ВПО і початок розсилки відповідних смс-повідомлень розкритикували правозахисники як дискримінаційне і складне у виконанні.

Зокрема, вони назвали несправедливими менші терміни ідентифікації для пенсіонерів без електронного посвідчення, адже його видача припинилася з початком війни.

Іншими важливими факторами проти повернення ідентифікації правозахисники назвали доступність і безпеку її проходження громадянами, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованій території, зоні бойових дій.

«Для багатьох шлях до відділення банку дуже небезпечний і обтяжливий», — вважають фахівці.

Таким чином, на їхню думку, «через зазначені бар'єри значна частина переселенців не може вчасно пройти ідентифікацію і може втратити виплати, які часто є єдиним джерелом доходу».

Щоб запобігти таким наслідкам, на Координаційному штабі з питань ВПО під головуванням віцепрем'єрки Ірини Верещук було ухвалено рішення, що для виплат ВПО від ідентифікації зовсім відмовляться (оскільки термін виплат обмежений 6 місяцями), а для одержувачів пенсій термін для ідентифікації продовжать до кінця січня 2024 року.

Також Ощадбанк зобов'язаний припинити смс-розсилку переселенцям про проходження фізидентифікації до 1 вересня.

Як зазначено в повідомленні пресслужби банку, Міністерство соціальної політики вже напрацьовує проєкт відповідних нормативних змін, які буде ухвалено найближчим часом.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Ощадбанк оприлюднив повідомлення про те, усі ВПО зобов'язані знову пройти ідентифікацію інакше виплату пенсій та соцдопомог буде припинено.