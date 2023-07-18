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18 липня 2023, 18:59 Читать на русском

Після критики правозахисників Ощадбанк відмовився повертати фізичну ідентифікацію ВПО

Ощадбанк за погодженням із Координаційним штабом із питань внутрішньо переміщених осіб (ВПО) відмовився від повернення з 1 вересня фізичної ідентифікації соціальних виплат і пенсій ВПО. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ощадбанк за погодженням із Координаційним штабом із питань внутрішньо переміщених осіб (ВПО) відмовився від повернення з 1 вересня фізичної ідентифікації соціальних виплат і пенсій ВПО.
Фото: informator.ua

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Згідно з повідомленням банку, оголошення Ощадбанку про повернення фізичної ідентифікації у відділеннях для ВПО і початок розсилки відповідних смс-повідомлень розкритикували правозахисники як дискримінаційне і складне у виконанні.

Зокрема, вони назвали несправедливими менші терміни ідентифікації для пенсіонерів без електронного посвідчення, адже його видача припинилася з початком війни.

Іншими важливими факторами проти повернення ідентифікації правозахисники назвали доступність і безпеку її проходження громадянами, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованій території, зоні бойових дій.

«Для багатьох шлях до відділення банку дуже небезпечний і обтяжливий», — вважають фахівці.

Таким чином, на їхню думку, «через зазначені бар'єри значна частина переселенців не може вчасно пройти ідентифікацію і може втратити виплати, які часто є єдиним джерелом доходу».

Щоб запобігти таким наслідкам, на Координаційному штабі з питань ВПО під головуванням віцепрем'єрки Ірини Верещук було ухвалено рішення, що для виплат ВПО від ідентифікації зовсім відмовляться (оскільки термін виплат обмежений 6 місяцями), а для одержувачів пенсій термін для ідентифікації продовжать до кінця січня 2024 року.

Також Ощадбанк зобов'язаний припинити смс-розсилку переселенцям про проходження фізидентифікації до 1 вересня.

Як зазначено в повідомленні пресслужби банку, Міністерство соціальної політики вже напрацьовує проєкт відповідних нормативних змін, які буде ухвалено найближчим часом.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Ощадбанк оприлюднив повідомлення про те, усі ВПО зобов'язані знову пройти ідентифікацію інакше виплату пенсій та соцдопомог буде припинено.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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+15
matroskin
matroskin
18 липня 2023, 19:31
#
«Для багатьох шлях до відділення банку дуже небезпечний і обтяжливий«
Ну звісно раз за 2 роки то небезпечно, а щодня до магазинів де вони мають тратити кошти то ні.
Це виходить бабці з Маріуполя пенсію будуть перераховувати 1000 років, бо ніхто не зна де вона і ніхто офіційно не може підтвердити її смерть чи то загибель.
Ще цікавіше з тими хто залишився на окупованих територіях, отримав там громадянство і пенсію рф ну безлімітну в часі українську. :)
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zig4free
zig4free
18 липня 2023, 20:46
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Предлагаю рассмотреть видео верификацию с точки зрения законов физики и сравнить их с личным присутствием в отделении банка.

Какие же законы Украины убогие и неадекватные, построены на максимальном недоверии к научно техническому прогрессу.
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matroskin
matroskin
18 липня 2023, 21:14
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Я писал не сколько о недоверии сколько о абсурдности аргумента, деньги тратить ежедневно в магазинах то безопасно, а верификацию пройти в банке раз в 2 года, то опасно. :)
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