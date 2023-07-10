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10 липня 2023, 9:02 Читать на русском

Усі ВПО зобов'язані знову пройти ідентифікацію інакше виплату пенсій та соцдопомог буде припинено — Ощадбанк

У зв’язку з закінченням карантину з 1 вересня 2023 року Ощадбанк поновлює проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та одержувачів соціальної (адресної) допомоги з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це повідомляє пресслужба банку.

У зв’язку з закінченням карантину з 1 вересня 2023 року Ощадбанк поновлює проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та одержувачів соціальної (адресної) допомоги з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Фото: slovoidilo.ua

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В державному банку нагадали, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 637 від 5 листопада 2014 року пенсіонерам — внутрішньо переміщеним особам, які мають електронне пенсійне посвідчення (ЕПП), та одержувачам соціальної (адресної) допомоги — внутрішньо переміщеним особам необхідно проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні Ощадбанку кожні шість місяців.

До отримання ЕПП пенсіонери — внутрішньо переміщені особи мають проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні Ощадбанку кожні три місяці.

Фізична ідентифікація відбувається в три етапи

  1. Особисте звернення пенсіонера або одержувача соціальної допомоги до будь-якого відділення Ощадбанку. При собі слід мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та основну платіжну картку або основне ЕПП.
  2. Пред’явлення працівнику Ощадбанку одночасно основної платіжної картки або основного ЕПП та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.
  3. Проведення пенсіонером або одержувачем соціальної допомоги операції отримання готівки або перегляду залишку коштів на рахунку через касовий POS-термінал (тобто виконання операції, яка передбачає введення особою ПІН-коду) або встановлення/зміни ПІН-коду з використанням основної платіжної картки або основного ЕПП.

За відсутності проходження фізичної ідентифікації одержувачами пенсій або соціальних виплат з числа внутрішньо переміщених осіб Ощадбанк зупинятиме видаткові операції за картковим рахунком.

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Після проходження внутрішньо переміщеною особою фізичної ідентифікації за встановленою процедурою видаткові операції за рахунком автоматично розблоковуються банком не пізніше наступного календарного дня.

«Наголошуємо на тому, що питання припинення або продовження нарахування пенсійних або інших соціальних виплат на карткові рахунки внутрішньо переміщених осіб належать до компетенції відповідних державних органів, які здійснюють відповідні соціальні виплати», — додали в банку.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 21

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 липня 2023, 9:29
#

Как сняться с учета ВПЛ в «Дие»:

Чтобы сняться с учета ВПЛ в «Дие», нужно нажать на меню справки ВПЛ,
выбрать пункт «Отменить статус ВПЛ», нажать «Начать» и отправить заявление
на рассмотрение. Так же заявление должно быть рассмотрено в течение 15 минут.
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0
mlp711141
mlp711141
10 липня 2023, 9:46
#
А если тебя как ВПЛ государство «потеряло» и у тебя уже нет данного статуса?
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 липня 2023, 10:37
#
mlp711141

ты уж как-нибудь определись,
находясь в Польше — есть
у тебя статус ВПЛ или нет…

Для написания комментов на Минфине интернет
у тебя есть, а вот зайти в «Дию» — что-то сильно мешает.
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0
mlp711141
mlp711141
10 липня 2023, 11:48
#
Вот сейчас пытаюсь проверить мамин статус ВПЛ. Сайт медленно грузится. А у меня статус ВПЛ потерян, и почему-то меня записали по предпоследнему месту регистрации в Мариуполе, что я там проживаю без регистрации…
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 липня 2023, 11:49
#
Смени место фактического проживания
на польский адрес и будет тебе счастье…
+
0
mlp711141
mlp711141
10 липня 2023, 12:07
#
Невозможно. У меня нет доступа до своего кабинета в Протидії Здодії Володимиривні через арест моих украинских банковских счетов и неработающий bank-ID. Я оперирую о себе старой информацией, до блокировки.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 липня 2023, 12:20
#
Mlp711141

Такой нещастный, что дальше некуда…

Если паспорт старого образца — подай в Посольство Украины в Польше документы на замену паспорта гражданина Украины старого образца на паспортную ID-карту.
После получения паспортной ID-карты у тебя появиться возможность доступа не только к сервисам «Дии» но и доступ персональной ЕЦП,
которую сейчас можно прописать в паспортную ID-карту.

Было бы желание решать свои проблемные вопросы,
а варианты решений всегда существуют…
+
+15
mlp711141
mlp711141
10 липня 2023, 9:31
#
А что делать пенсионерам ВПЛ, которые проживали в Украине и выехали за рубеж как беженцы? Во Львов каждые три месяца совершать пенсионный туризм?
+
+3
Qwerty1999
Qwerty1999
10 липня 2023, 10:28
#
Mlp711141

Статус ВПЛ и статус беженца — взаимно-исключающие статусы,
но наши хитрожопые беженцы продоложают числиться ВПЛ
и получать дополнителные выплаты от государства, фактически
находять в европейской стране, а не во Львове.

Как сняться с учета ВПЛ в «Дие»:

Чтобы сняться с учета ВПЛ в «Дие», нужно нажать на меню справки ВПЛ,
выбрать пункт «Отменить статус ВПЛ», нажать «Начать» и отправить заявление
на рассмотрение. Так же заявление должно быть рассмотрено в течение 15 минут.
+
+15
Rubi0
Rubi0
10 липня 2023, 10:38
#
Чущь несете, В германии например Джоб центр все видит какую пенсию соц помощь получают люди и дотягивает до минимальной немецкой с вычетом украинских. А другие страны так уже и не платят пособия достаточные для жизни…
+
+10
Qwerty1999
Qwerty1999
10 липня 2023, 10:57
#
Rubi0
«В германии например Джоб центр все видит
какую пенсию соц помощь получают люди «

Повторюсь…
«Статус ВПЛ и статус беженца — взаимно-исключающие статусы»

Беженец не может быть ВПЛ по определению.
Если в Германии отслеживают выплату укрпенсий или субсидий,
то это никак не относиться к статусу ВПЛ —
временно-перемещённого лица на территории Украины
+
0
Olimpiec
Olimpiec
10 липня 2023, 11:28
#
Пенсии с пропиской Донецк выдавали только со справкой впл, люди жили в Украине, сейчас многие уехали в Европу, либо например с разрушенного Мариуполя — обратно в Донецк. Как получать пенсии? У русских? Все Донецк — Россия?
+
+10
Riojas
Riojas
10 липня 2023, 10:41
#
Если пенсионеры выехали за рубеж, то они уже не являются внутренне перемещенными лицами.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 липня 2023, 11:00
#
При выезде за границу пограничники не проверяют наличие
статуса ВПЛ у выезжающих, поэтому многие беженцы,
в том числе и в Польше, до сих пор получают ежемесячные
выплаты как ВПЛ, хотя таковыми и не являются.
+
0
mlp711141
mlp711141
10 липня 2023, 11:51
#
Моя мама с 2019 года не получала выплат как ВПЛ…
+
+22
Qwerty1999
Qwerty1999
10 липня 2023, 9:32
#
«Все ВПЛ обязаны снова пройти идентификацию
иначе выплата пенсий и соцпомощей будет прекращена»

Зачем редакция Минфина публично транслирует враньё — выплаты
пенсий и социальной помощи осуществляет ПФУ, а не Ощадбанк.

Ощадбанк может только временно заблокировать расходные
операции с банковских карт своих клиентов и не более того…
+
0
mlp711141
mlp711141
10 липня 2023, 11:52
#
Ага, значит, если моя мама не съездит во Львов, то ей заблокируют счета в Ощаде?
+
0
Olimpiec
Olimpiec
10 липня 2023, 11:00
#
Вас не смущает что у вас часть страны оккупирована и люди не смогут выехать??? или распиаренный наступ провалился и готовимся к сдаче территорий?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 липня 2023, 11:03
#
Хватит ныть…
Запишись в штурмовики
и сам выгони всех рашистов
с оккупированных территорий…
+
0
Olimpiec
Olimpiec
10 липня 2023, 11:15
#
А в чем нытье? зафиксировал официальный отказ от территорий, все логично, пусть тепепь Россия платит впл пенсии, которые остались на оккупированной территории запишитесь сами в штурмовики, а я пока лучше в резниковы
+
0
Olimpiec
Olimpiec
10 липня 2023, 11:18
#
Или ты голова не понимаешь что зеленый толкнул людей на получение пособий от оккупантов? куда для тебя такие высокие материи?! я же говорю, ты походу адепт 6−7 контрнаступов, сидя на диване и веришь в силу ф16. Один раз закопаться дали и к ф16 дают время подготовится. Так что фенита.
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