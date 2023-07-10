У зв’язку з закінченням карантину з 1 вересня 2023 року Ощадбанк поновлює проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та одержувачів соціальної (адресної) допомоги з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це повідомляє пресслужба банку.
Усі ВПО зобов'язані знову пройти ідентифікацію інакше виплату пенсій та соцдопомог буде припинено — Ощадбанк
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В державному банку нагадали, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 637 від 5 листопада 2014 року пенсіонерам — внутрішньо переміщеним особам, які мають електронне пенсійне посвідчення (ЕПП), та одержувачам соціальної (адресної) допомоги — внутрішньо переміщеним особам необхідно проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні Ощадбанку кожні шість місяців.
До отримання ЕПП пенсіонери — внутрішньо переміщені особи мають проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні Ощадбанку кожні три місяці.
Фізична ідентифікація відбувається в три етапи
- Особисте звернення пенсіонера або одержувача соціальної допомоги до будь-якого відділення Ощадбанку. При собі слід мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та основну платіжну картку або основне ЕПП.
- Пред’явлення працівнику Ощадбанку одночасно основної платіжної картки або основного ЕПП та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.
- Проведення пенсіонером або одержувачем соціальної допомоги операції отримання готівки або перегляду залишку коштів на рахунку через касовий POS-термінал (тобто виконання операції, яка передбачає введення особою ПІН-коду) або встановлення/зміни ПІН-коду з використанням основної платіжної картки або основного ЕПП.
За відсутності проходження фізичної ідентифікації одержувачами пенсій або соціальних виплат з числа внутрішньо переміщених осіб Ощадбанк зупинятиме видаткові операції за картковим рахунком.
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Після проходження внутрішньо переміщеною особою фізичної ідентифікації за встановленою процедурою видаткові операції за рахунком автоматично розблоковуються банком не пізніше наступного календарного дня.
«Наголошуємо на тому, що питання припинення або продовження нарахування пенсійних або інших соціальних виплат на карткові рахунки внутрішньо переміщених осіб належать до компетенції відповідних державних органів, які здійснюють відповідні соціальні виплати», — додали в банку.
Коментарі - 21
Как сняться с учета ВПЛ в «Дие»:
Чтобы сняться с учета ВПЛ в «Дие», нужно нажать на меню справки ВПЛ,
выбрать пункт «Отменить статус ВПЛ», нажать «Начать» и отправить заявление
на рассмотрение. Так же заявление должно быть рассмотрено в течение 15 минут.
ты уж как-нибудь определись,
находясь в Польше — есть
у тебя статус ВПЛ или нет…
Для написания комментов на Минфине интернет
у тебя есть, а вот зайти в «Дию» — что-то сильно мешает.
на польский адрес и будет тебе счастье…
Такой нещастный, что дальше некуда…
Если паспорт старого образца — подай в Посольство Украины в Польше документы на замену паспорта гражданина Украины старого образца на паспортную ID-карту.
После получения паспортной ID-карты у тебя появиться возможность доступа не только к сервисам «Дии» но и доступ персональной ЕЦП,
которую сейчас можно прописать в паспортную ID-карту.
Было бы желание решать свои проблемные вопросы,
а варианты решений всегда существуют…
Статус ВПЛ и статус беженца — взаимно-исключающие статусы,
но наши хитрожопые беженцы продоложают числиться ВПЛ
и получать дополнителные выплаты от государства, фактически
находять в европейской стране, а не во Львове.
Как сняться с учета ВПЛ в «Дие»:
Чтобы сняться с учета ВПЛ в «Дие», нужно нажать на меню справки ВПЛ,
выбрать пункт «Отменить статус ВПЛ», нажать «Начать» и отправить заявление
на рассмотрение. Так же заявление должно быть рассмотрено в течение 15 минут.
«В германии например Джоб центр все видит
какую пенсию соц помощь получают люди «
Повторюсь…
«Статус ВПЛ и статус беженца — взаимно-исключающие статусы»
Беженец не может быть ВПЛ по определению.
Если в Германии отслеживают выплату укрпенсий или субсидий,
то это никак не относиться к статусу ВПЛ —
временно-перемещённого лица на территории Украины…
статуса ВПЛ у выезжающих, поэтому многие беженцы,
в том числе и в Польше, до сих пор получают ежемесячные
выплаты как ВПЛ, хотя таковыми и не являются.
иначе выплата пенсий и соцпомощей будет прекращена»
Зачем редакция Минфина публично транслирует враньё — выплаты
пенсий и социальной помощи осуществляет ПФУ, а не Ощадбанк.
Ощадбанк может только временно заблокировать расходные
операции с банковских карт своих клиентов и не более того…
Запишись в штурмовики
и сам выгони всех рашистов
с оккупированных территорий…