Binance скоротить корпоративні привілеї для співробітників — WSJ

Криптовалютна біржа Binance готується урізати корпоративні привілеї для співробітників, посилаючись на зниження прибутку. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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З 19 червня компанія припинила пропонувати певні пільги, включаючи відшкодування витрат на мобільний зв'язок, фітнес та віддалену роботу.

«З огляду на поточне ринкове середовище та регуляторний клімат, які, на жаль, призвели до зниження прибутку, ми повинні бути обережнішими з нашими витратами», — йдеться у повідомленні представника Binance.

У компанії також заявили, що в майбутньому можливі подальші скорочення.

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Варто зазначити, що на зборах на честь шостої річниці Binance глава компанії Чанпен Чжао заявив, що компанія, як і раніше, прибуткова і не має жодних труднощів через позов Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за даними WSJ, за останні тижні Binance скоротила понад 1000 працівників. Представник біржі підтвердив інформацію, проте відмовився назвати конкретні цифри.