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18 липня 2023, 17:54 Читать на русском

Binance скоротить корпоративні привілеї для співробітників — WSJ

Криптовалютна біржа Binance готується урізати корпоративні привілеї для співробітників, посилаючись на зниження прибутку. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Криптовалютна біржа Binance готується урізати корпоративні привілеї для співробітників, посилаючись на зниження прибутку.
Фото: binance.com

Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

З 19 червня компанія припинила пропонувати певні пільги, включаючи відшкодування витрат на мобільний зв'язок, фітнес та віддалену роботу.

«З огляду на поточне ринкове середовище та регуляторний клімат, які, на жаль, призвели до зниження прибутку, ми повинні бути обережнішими з нашими витратами», — йдеться у повідомленні представника Binance.

У компанії також заявили, що в майбутньому можливі подальші скорочення.

Читайте також: Binance оголосила про свій вихід з голландського ринку

Варто зазначити, що на зборах на честь шостої річниці Binance глава компанії Чанпен Чжао заявив, що компанія, як і раніше, прибуткова і не має жодних труднощів через позов Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за даними WSJ, за останні тижні Binance скоротила понад 1000 працівників. Представник біржі підтвердив інформацію, проте відмовився назвати конкретні цифри.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
18 липня 2023, 20:35
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Биточники гребуть бабло лопатою, аж удила закусили…
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