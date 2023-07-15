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15 липня 2023, 13:09 Читать на русском

Binance звільнила понад 1000 співробітників — WSJ

За останні тижні найбільша криптовалютна біржа Binance скоротила понад 1000 працівників. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

За останні тижні найбільша криптовалютна біржа Binance скоротила понад 1000 працівників.
Фото: binance.com

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За даними WSJ, звільнення продовжуються, і компанія може втратити до третини свого персоналу приблизно 8000 осіб.

Скорочення відбуваються у всьому світі і, за словами колишніх співробітників біржі, в основному торкнулися сервісів обслуговування клієнтів.

Представник Binance підтвердив, що компанія звільняє працівників, але відмовився назвати конкретні цифри.

«Оскільки ми готуємося до наступного великого бичачого циклу, стало зрозуміло, що нам потрібно зосередитися на густоті талантів в організації. Це не оптимізація чисельності персоналу, а скоріше переоцінка того, чи маємо фахівці з необхідними навичками та досвідом на ключових ролях», — заявив він.

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Варто зазначити, що раніше Binance залишила група топ-менеджерів. Серед тих, що пішли: директор зі стратегії Патрік Хіллманн, старший віце-президент з комплаєнсу Стівен Крісті та головний юрисконсульт Хан Нг.

Джерело: Мінфін
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