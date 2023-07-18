Через повномасштабну війну чимало українців стикнулись зі зменшенням зарплатні або втратою роботи. Втім, є сфери, де заробітна плата навіть сьогодні є високою. Так, в Україні на ринку праці з’являється багато пропозицій роботи з високим доходом, і не тільки в ІТ-сфері. Про це свідчать данікадрового порталу Work.ua.
Ринок праці: яким спеціалістам в Україні найбільше платять
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Зокрема, у різних сферах найбільші середні заробітні плати серед рядових співробітників, а не керівників — до 55 тисяч гривень.
Є спеціальності, за які роботодавці готові плати більше. Йдеться про:
- менеджерів з розвитку, автоелектриків — 28 тисяч гривень;
- кур'єрів з авто — 29 тисяч гривень;
- дизелістів, автомеханіків, технологів з меблів, регіональних менеджерів — 30 тисяч гривень;
- координаторів зі збуту — 31 тисяча гривень;
- 3D-візуалізаторів — 31,5 тисячі гривень;
- рієлторів, рихтувальників — 32,5 тисячі гривень;
- бізнес-аналітиків — 34 тисяч гривень;
- менеджерів по роботі з супермаркетами, ендодонтистів — 35 тисяч гривень;
- водіїв-міжнародників — 40 тисяч гривень;
- медіабайєрів — 55 тисяч гривень;
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Кому платять найменше
Окрім того, аби краще орієнтуватися в зарплатах, дослідники розповіли, у кого зараз мінімальні зарплати. Отримають зарплатню у розмірі 7−10 тисяч гривень сьогодні:
- прибиральників;
- санітарів;
- консьєржів;
- портьє;
- посудомийників.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
.лучше вообще не работать чем работать за копейки!!!