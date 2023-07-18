Ринок праці: яким спеціалістам в Україні найбільше платять

Через повномасштабну війну чимало українців стикнулись зі зменшенням зарплатні або втратою роботи. Втім, є сфери, де заробітна плата навіть сьогодні є високою. Так, в Україні на ринку праці з’являється багато пропозицій роботи з високим доходом, і не тільки в ІТ-сфері. Про це свідчать дані кадрового порталу Work.ua.

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Зокрема, у різних сферах найбільші середні заробітні плати серед рядових співробітників, а не керівників — до 55 тисяч гривень.

Є спеціальності, за які роботодавці готові плати більше. Йдеться про:

менеджерів з розвитку, автоелектриків — 28 тисяч гривень;

кур'єрів з авто — 29 тисяч гривень;

дизелістів, автомеханіків, технологів з меблів, регіональних менеджерів — 30 тисяч гривень;

координаторів зі збуту — 31 тисяча гривень;

3D-візуалізаторів — 31,5 тисячі гривень;

рієлторів, рихтувальників — 32,5 тисячі гривень;

бізнес-аналітиків — 34 тисяч гривень;

менеджерів по роботі з супермаркетами, ендодонтистів — 35 тисяч гривень;

водіїв-міжнародників — 40 тисяч гривень;

медіабайєрів — 55 тисяч гривень;

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Кому платять найменше

Окрім того, аби краще орієнтуватися в зарплатах, дослідники розповіли, у кого зараз мінімальні зарплати. Отримають зарплатню у розмірі 7−10 тисяч гривень сьогодні: