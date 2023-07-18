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18 липня 2023, 12:52 Читать на русском

Ринок праці: яким спеціалістам в Україні найбільше платять

Через повномасштабну війну чимало українців стикнулись зі зменшенням зарплатні або втратою роботи. Втім, є сфери, де заробітна плата навіть сьогодні є високою. Так, в Україні на ринку праці з’являється багато пропозицій роботи з високим доходом, і не тільки в ІТ-сфері. Про це свідчать данікадрового порталу Work.ua.

Через повномасштабну війну чимало українців стикнулись зі зменшенням зарплатні або втратою роботи.
Фото: buchachmiskrada.gov.ua

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Зокрема, у різних сферах найбільші середні заробітні плати серед рядових співробітників, а не керівників — до 55 тисяч гривень.

Є спеціальності, за які роботодавці готові плати більше. Йдеться про:

  • менеджерів з розвитку, автоелектриків — 28 тисяч гривень;
  • кур'єрів з авто — 29 тисяч гривень;
  • дизелістів, автомеханіків, технологів з меблів, регіональних менеджерів — 30 тисяч гривень;
  • координаторів зі збуту — 31 тисяча гривень;
  • 3D-візуалізаторів — 31,5 тисячі гривень;
  • рієлторів, рихтувальників — 32,5 тисячі гривень;
  • бізнес-аналітиків — 34 тисяч гривень;
  • менеджерів по роботі з супермаркетами, ендодонтистів — 35 тисяч гривень;
  • водіїв-міжнародників — 40 тисяч гривень;
  • медіабайєрів — 55 тисяч гривень;

Читайте: Хороші зарплати та кадрові ризики: ринок праці транспорту і логістики відновився на 71%

Кому платять найменше

Окрім того, аби краще орієнтуватися в зарплатах, дослідники розповіли, у кого зараз мінімальні зарплати. Отримають зарплатню у розмірі 7−10 тисяч гривень сьогодні:
  • прибиральників;
  • санітарів;
  • консьєржів;
  • портьє;
  • посудомийників.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+15
matroskin
matroskin
18 липня 2023, 13:39
#
Всі перелічені «спеціальності» передбачають «сдєльну» оплату праці, а вказані з/п є скоріш припущенням роботодавця, причому максимальним.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 липня 2023, 14:03
#
Идите работайте… особенно .водитель дальнобойщик за 40 т гривен!!! Еще про таксистов расскажите с зарплатой 30 т гривен!
.лучше вообще не работать чем работать за копейки!!!
+
+15
Dmytro13
Dmytro13
18 липня 2023, 15:31
#
А шо мало шановний?!
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 липня 2023, 15:44
#
Ну так если тебя устраивает иди и работай.
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