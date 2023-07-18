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18 липня 2023, 9:26 Читать на русском

Турецька ліра оновила історичний мінімум. Причина — підвищення податку на пальне на 200%

17 липня турецька ліра оновила свій історичний мінімум, впавши відносно долара до 26,3 ліри — це сталося після того, як турецька влада підвищила податок на пальне, а також після того, як дефіцит бюджету Туреччини збільшився в сім разів порівняно з минулим роком. Про це пише ЕП з посиланням на Reuters.

17 липня турецька ліра оновила свій історичний мінімум, впавши відносно долара до 26,3 ліри — це сталося після того, як турецька влада підвищила податок на пальне, а також після того, як дефіцит бюджету Туреччини збільшився в сім разів порівняно з минулим роком.
Фото: depositphotos.com

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Підвищення податку на 200%

У неділю Туреччина підвищила податок на пальне, щоб допомогти профінансувати збільшення бюджету на 2023 рік на 1,12 трильйона лір ($42,2 мільярда) після того, як лютневі землетруси та травневі президентські вибори призвели до різкого зростання витрат.

Попередні дані показали, що дефіцит турецького бюджету в червні збільшився до 219,6 млрд лір ($8,37 млрд), що в сім разів перевищує дефіцит роком раніше", — пише агентство.

Читайте: Туреччина підвищила податки на пальне майже на 200%

Підвищення податку на пальне може спровокувати інфляцію, пише агентство: у червні вона знизилася до 38,21%, водночас у жовтні 2022 року вона становила рекордні 85,51%.

Мінфін країни розіслав держустановам циркуляр, підписаний міністром фінансів Туреччини Мехметом Сімсеком, у якому нагадується про необхідність скорочувати бюрократичні процедури й ефективно використовувати державні ресурси, пише Anadolu.

Читайте: Турецька ліра впала до рекордно низького рівня

У циркулярі було зазначено, що мають бути переглянуті всі витрати бюджету, окрім тих, які пов'язані із землетрусом. «Ми будемо раціоналізувати державні витрати», — написав Сімсек у своєму Twitter.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
kadaad1988
kadaad1988
18 липня 2023, 10:10
#
У финансового руля Турции такие же *** , как и у нас.
+
0
mantis05
mantis05
18 липня 2023, 10:26
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Чем им хуже- тем нам лучше. В идеале- ещё бы экономических проблем, там гляди- 2ой фронт нарисуется.
+
0
Три літри
Три літри
18 липня 2023, 12:47
#
Якби в нас тули такі як в Турції - доллар був би вже по 200 чи 300, можливо ще до 24.
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