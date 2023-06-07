Турецька ліра впала до рекордно низького рівня після того, як трейдери заявили, що державні кредитори призупинили продаж доларів, щоб захистити національну валюту. Про це повідомляє Bloomberg.

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«Це є ознакою того, що нова економічна адміністрація відмовляється від дорогих інтервенцій у рамках очікуваного повороту до більш традиційної економічної політики», — пише видання.

Падіння ліри

У середу, 7 червня, турецька ліра впала приблизно на 7%, що є максимальним темпом зниження за останній рік до 23,1621 за долар. При цьому валюта слабшає 12-й день поспіль.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, переобраний на другий термін 28 травня, відстоював економічну політику, засновану на наднизьких відсоткових ставках, які змушували державні установи компенсувати це валютними інтервенціями та частими регуляторними коригуваннями.

Це призвело до виснаження валютних резервів, сплеску інфляції та відтоку іноземного капіталу. При цьому після виборів ринки наголошували на значному зниженні курсу, оскільки інвестори робили ставки на його нестійкість.

Державні банки Туреччини не коментують своїх інтервенцій на валютному ринку.

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Інші ринки

У той час, як ліра впала, інші турецькі ринки в середу продемонстрували впевненість у тому, що зміна політики буде позитивною.

Основний фондовий індекс зріс на 3,1%, збільшивши зростання з моменту голосування до 21% та компенсувавши втрати цього року.

Доларові облігації Туреччини також збільшили своє зростання. При цьому додаткова прибутковість, яку інвестори вимагають для утримання доларового боргу Туреччини за казначейськими зобов'язаннями США, скоротилася на 44 базові пункти цього тижня, згідно з індексом JPMorgan Chase & Co.