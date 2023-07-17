У неділю, 17 липня, Туреччина підвищила податки на бензин та дизельне пальне майже на 200%. Рішення президента Ердогана про збільшення спеціального податку на споживання (ÖTV) опубліковано в офіційному віснику. Ціна газу для автомобілів зросла на 225%.
Туреччина підвищила податки на пальне майже на 200%
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Зростання цін
Міністерство фінансів пояснило підвищення необхідністю отримати кошти на відновлення регіонів після лютневих землетрусів, а також покрити дефіцит бюджету, оскільки ці продукти країна імпортує.
15 липня літр бензину на заправках можна було придбати за 28,05 ліри (приблизно $1,07), дизеля — за 26,32 ліри (близько $1,01). Тепер ціни встановилися на рівні 34,05 ліри ($1,30) за літр бензину та 32,04 ліри ($1,22) за дизельне пальне.
Міністерство наголосило, що з 2016 року ці податки практично не підвищувалися.
Незважаючи на сьогоднішнє підвищення, бензин і дизпаливо в Туреччині залишиться одним із найдешевших у Європі, а зростання податків набагато нижче за зростання інфляції з 2016 року.
Коментарі - 5
Бо ж точно є ті хто полюбляє пюрера.
Вопрос 1 — сколько лет Эрдоган у власти?
Вопрос 2 — кто его и в какой способ избирали?
Вопрос 3 — Что там так все плохо???
пюрер та Ердоган диктатори
пюрер та Ердоган в одно рило приймають важливі рішення від яких залежить життя всієї країни
в Україні багато людей любило пюрера і може й досі він викликає сімпатію, одночасно з цим ці ж люди не люблять повернення податків на пальне навіть не дивлячись на те що податкі такі самі як в перед 24.02.2022
Что там так все плохо???
Коли ціни на пальне вирастають на 200 процентів, а це в три рази — мабуть таки погано. Можливо звісно шо редакція в чергове щось наплутала і зміни меньші.
Наверно проблема не в редакции и трактовании новости, а в умении внимательно читать.