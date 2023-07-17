Туреччина підвищила податки на пальне майже на 200%

У неділю, 17 липня, Туреччина підвищила податки на бензин та дизельне пальне майже на 200%. Рішення президента Ердогана про збільшення спеціального податку на споживання (ÖTV) опубліковано в офіційному віснику. Ціна газу для автомобілів зросла на 225%.

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Зростання цін

Міністерство фінансів пояснило підвищення необхідністю отримати кошти на відновлення регіонів після лютневих землетрусів, а також покрити дефіцит бюджету, оскільки ці продукти країна імпортує.

15 липня літр бензину на заправках можна було придбати за 28,05 ліри (приблизно $1,07), дизеля — за 26,32 ліри (близько $1,01). Тепер ціни встановилися на рівні 34,05 ліри ($1,30) за літр бензину та 32,04 ліри ($1,22) за дизельне пальне.

Міністерство наголосило, що з 2016 року ці податки практично не підвищувалися.

Незважаючи на сьогоднішнє підвищення, бензин і дизпаливо в Туреччині залишиться одним із найдешевших у Європі, а зростання податків набагато нижче за зростання інфляції з 2016 року.