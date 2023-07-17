Туреччина підвищила податки на пальне майже на 200%

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

17 липня 2023, 13:54 Читать на русском

Туреччина підвищила податки на пальне майже на 200%

У неділю, 17 липня, Туреччина підвищила податки на бензин та дизельне пальне майже на 200%. Рішення президента Ердогана про збільшення спеціального податку на споживання (ÖTV) опубліковано в офіційному віснику. Ціна газу для автомобілів зросла на 225%.

У неділю, 17 липня, Туреччина підвищила податки на бензин та дизельне пальне майже на 200%.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зростання цін

Міністерство фінансів пояснило підвищення необхідністю отримати кошти на відновлення регіонів після лютневих землетрусів, а також покрити дефіцит бюджету, оскільки ці продукти країна імпортує.

15 липня літр бензину на заправках можна було придбати за 28,05 ліри (приблизно $1,07), дизеля — за 26,32 ліри (близько $1,01). Тепер ціни встановилися на рівні 34,05 ліри ($1,30) за літр бензину та 32,04 ліри ($1,22) за дизельне пальне.

Міністерство наголосило, що з 2016 року ці податки практично не підвищувалися.

Незважаючи на сьогоднішнє підвищення, бензин і дизпаливо в Туреччині залишиться одним із найдешевших у Європі, а зростання податків набагато нижче за зростання інфляції з 2016 року.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
Три літри
Три літри
17 липня 2023, 14:00
#
Цікаво чи є у нас на форумі симпатики Ердогана…
Бо ж точно є ті хто полюбляє пюрера.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 липня 2023, 14:52
#
А при чем тут «пюрер «, Эрдоган и цены на бензин?
Вопрос 1 — сколько лет Эрдоган у власти?
Вопрос 2 — кто его и в какой способ избирали?
Вопрос 3 — Что там так все плохо???
+
0
Три літри
Три літри
17 липня 2023, 15:55
#
А при чем тут «пюрер «, Эрдоган и цены на бензин?

пюрер та Ердоган диктатори
пюрер та Ердоган в одно рило приймають важливі рішення від яких залежить життя всієї країни
в Україні багато людей любило пюрера і може й досі він викликає сімпатію, одночасно з цим ці ж люди не люблять повернення податків на пальне навіть не дивлячись на те що податкі такі самі як в перед 24.02.2022

Что там так все плохо???

Коли ціни на пальне вирастають на 200 процентів, а це в три рази — мабуть таки погано. Можливо звісно шо редакція в чергове щось наплутала і зміни меньші.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 липня 2023, 16:01
#
Я вот …чистил сапоги… по твоему совету, и решил еще раз перечитать эту новость — как то разговор идет о повышении налогов, а не …ціни на пальне вирастають на 200 процентів, а це в три рази… (как ты написал).
Наверно проблема не в редакции и трактовании новости, а в умении внимательно читать.
+
+29
Игорь УА
Игорь УА
17 липня 2023, 14:15
#
Тоже с колен встают.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Олександр Олександрович и 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами