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17 липня 2023, 15:53 Читать на русском

Компанія NovaPay перерахувала до бюджету 442 мільйона податків і зборів

Компанія NovaPay перерахувала до бюджету країни 442 млн грн податків і зборів. Це на 58% більше, ніж за той самий період 2021 року, йдеться у повідомленні компанії.

Компанія NovaPay перерахувала до бюджету країни 442 млн грн податків і зборів.

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Всього за цей час NovaPay здійснив 165,7 млн переказів. У порівнянні з першим півріччям 2021 року, це на 12,2% більше. Всього через систему пройшло майже 108,1 млрд грн переказів, цей показник на 58,5% більше, ніж в першому півріччі довоєнного року.

«Ми фіксуємо не просто повернення до довоєнних показників, а й зростання у порівнянні із 2021 роком, — коментує Ігор Приходько, фінансовий директор NovaPay. — Бізнес в Україні продовжує працювати, тримати фінансовий тил і демонструє свою здатність до відновлення і адаптації до нових умов».

Найбільш популярні послуги

Серед найбільш популярних послуг — внутрішні перекази, поповнення і зняття готівки з картки, післяплата, також суттєве зростання — по міжнародним переказам.

Їхня кількість складає 392 тисяч операцій, загальна сума — еквівалент 26,3 млн євро. Майже всі міжнародні перекази — грошова допомога від Всесвітньої продовольчої програми ООН, виплату якої забезпечує NovaPay у відділеннях Нової пошти з 2022 року.

Серед інших продуктів, затребуваних нині і запущених в кінці 2022 — на початку 2023 року, — Посилка в кредит і Сейф-сервіс. Разом з прийомом торгової виручки і іншими сервісами ці послуги допомагають щодня українцям і бізнесу.

Джерело: Мінфін
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