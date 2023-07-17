«Вихід рф із «зернової угоди»: Світові ціни на пшеницю зросли

Вартість ф’ючерсів на пшеницю на Чиказькій біржі зросли на 4,2% після того, як росія оголосила про призупинення дії «Чорноморської зернової ініціативи». Про це пише Bloomberg .

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Дія «зернової угоди»

За рік її дії «зернова угода» забезпечила безпечний експорт майже 33 мільйонів тонн українського зерна, що допомогло знизити світові ціни з рекордних рівнів, досягнутих після вторгнення росії до України.

Як змінилися ціни на європейському ринку

Європейські ф'ючерси на пшеницю зросли приблизно на 2%.

Передісторія

Раніше «Мінфін» писав, що прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив про зупинку дії «зернової угоди».

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У коментарі ЗМІ перед робочою поїздкою Ердоган сказав, що Чорноморська зернова ініціатива вже увійшла в історію як великий дипломатичний успіх та дозволила перевезти понад 33 млн тонн зернових, що запобігло продовольчому дефіциту у багатьох країнах.