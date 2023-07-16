Холдинг Баффета отримає $1 мільярд прибутку від угоди Microsoft та Activision

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Компанія Уоррена Баффета отримає $1 млрд, якщо Microsoft зможе закрити угоду і запропонує холдингу викупити його частку в Activision у розмірі $95 за акцію, підрахували Insider.

Однак Berkshire Hathaway має зберегти свою частку в Activision Blizzard на рівні, який вона мала на кінець першого кварталу $4,2 млрд.

Передісторія

11 липня окружний суд США Північного округу Каліфорнії відхилив клопотання Федеральної торгової комісії про заборону на угоду. Суддя у своєму рішенні написала, що антимонопольний регулятор не зміг надати переконливих доказів того, що купівля Activision Blizzard може значно підірвати конкуренцію в ігровій індустрії. Читайте: Microsoft виграла суд і може продовжити поглинання Activision Blizzard