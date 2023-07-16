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16 липня 2023, 15:30 Читать на русском

Холдинг Баффета отримає $1 мільярд прибутку від угоди Microsoft та Activision

Холдинг Berkshire Hathaway Уоррена Баффета отримає $1 млрд прибутку після перемоги компанії Microsoft у суді проти Федеральної торгової комісії США (FTC). Внаслідок перемоги Microsoft отримає право на придбання Activision Blizzard за $68,7 млрд. Цю інформацію повідомляє Business Insider.

Холдинг Berkshire Hathaway Уоррена Баффета отримає $1 млрд прибутку після перемоги компанії Microsoft у суді проти Федеральної торгової комісії США (FTC).

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Компанія Уоррена Баффета отримає $1 млрд, якщо Microsoft зможе закрити угоду і запропонує холдингу викупити його частку в Activision у розмірі $95 за акцію, підрахували Insider.

Однак Berkshire Hathaway має зберегти свою частку в Activision Blizzard на рівні, який вона мала на кінець першого кварталу $4,2 млрд.

Передісторія

11 липня окружний суд США Північного округу Каліфорнії відхилив клопотання Федеральної торгової комісії про заборону на угоду. Суддя у своєму рішенні написала, що антимонопольний регулятор не зміг надати переконливих доказів того, що купівля Activision Blizzard може значно підірвати конкуренцію в ігровій індустрії.

Читайте: Microsoft виграла суд і може продовжити поглинання Activision Blizzard

Вперше холдинг придбав 14,6 млн акцій Activision у лютому 2022 року за середньої ціни близько $77−78 за акцію.

Однак після початку операції між компаніями Berkshire Hathaway збільшила свої позиції на 49,7 млн акцій у першому кварталі 2022 року за середньої розрахункової ціни $72,96 за акцію, зазначає Bussines Insider.

Зрештою холдинг збільшив свою частку в Activision до 68,4 млн акцій у другому кварталі 2022 року, проте пізніше конгломерат скоротив свої позиції до 49,7 млн акцій.

Джерело: Мінфін
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