Нафтогаз пообіцяв не підвищувати тарифи на газ для населення найближчої зими. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Нафтогаз пообіцяв не підвищувати тарифи на газ для населення
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Що буде із тарифом
«Газопостачальна компанія „Нафтогаз України“ продовжила дію тарифного плану „Фіксований“ до 1 травня 2024 року. Його ціна й надалі складатиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ)», — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо
Як писав раніше «Мінфін», Кабмін затвердив підвищення з 1 червня тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год.
Джерело: Мінфін
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