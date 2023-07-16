Нафтогаз пообіцяв не підвищувати тарифи на газ для населення найближчої зими. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Що буде із тарифом

«Газопостачальна компанія „Нафтогаз України“ продовжила дію тарифного плану „Фіксований“ до 1 травня 2024 року. Його ціна й надалі складатиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ)», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», Кабмін затвердив підвищення з 1 червня тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год.