Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс у дев’ять разів — Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-травні 2023 року зросло у дев’ять разів порівняно з аналогічним періодом 2022 року — до $8,98 млрд з $1 млрд. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Експорт товарів з України за вказаний період порівняно з січнем-травнем 2022 року скоротився на 15,6% - до $16,45 млрд, тоді як імпорт зріс на 24,1% - до $25,42 млрд.

У травні 2023 року порівняно з квітнем 2023 року сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 0,8% - до $3,22 млрд, а імпорту — зріс на 2,8%, до $5,49 млрд.

Читайте також: Інфляція в Україні у річному вимірі впала до 12,8% — Держстат

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в травні 2023 року було негативним і склало $2,27 млрд, тоді як попереднього місяця воно також було негативним — $2,09 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні-травні 2023 року становив 0,65 (у січні-травні 2022 року — 0,95).

За даними Держстату, зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 223 країнами світу.