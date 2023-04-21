Нацбанк вводить в обіг банкноти номіналом 500 гривень з підписом голови НБУ Андрія Пишного

Національний банк України з 25 квітня випустить в обіг банкноти номіналом 500 грн зразка 2015 року з підписом голови НБУ Андрія Пишного та відображенням на них року випуску. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Нові банкноти випускаються для забезпечення готівкового обігу на заміну зношених та пошкоджених банкнот.

«Вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що відповідно до законодавства на банкнотах розміщується підпис чинного голови Національного банку України. Відповідні норми містить рішення правління НБУ від 2 лютого 2023 року № 45-рш.