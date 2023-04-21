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21 квітня 2023, 10:01 Читать на русском

Нацбанк вводить в обіг банкноти номіналом 500 гривень з підписом голови НБУ Андрія Пишного

Національний банк України з 25 квітня випустить в обіг банкноти номіналом 500 грн зразка 2015 року з підписом голови НБУ Андрія Пишного та відображенням на них року випуску. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк України з 25 квітня випустить в обіг банкноти номіналом 500 грн зразка 2015 року з підписом голови НБУ Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.
Фото: gsminfo.com.ua

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Нові банкноти випускаються для забезпечення готівкового обігу на заміну зношених та пошкоджених банкнот.

«Вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що відповідно до законодавства на банкнотах розміщується підпис чинного голови Національного банку України. Відповідні норми містить рішення правління НБУ від 2 лютого 2023 року № 45-рш.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Gts 18
Gts 18
21 квітня 2023, 10:29
#
Новые банкноты выпускаются чтобы… Чтобы выпуститься! Ахахаха. А не взамен. Станок шух шух, листики шух шух шух))))). Как пел А.Руссо «ну для чего пышность фраз, это игрррррааааа» аахахха. Голодранцы из маршруток и по совместительству крупные фин инвесторы, куда сегодня инвестируем свою тыщу баксоу от бабушки? Крипта, депозиты аль может быть злато и срибло?))))). Может акции какие?)))) Посоветуйте, мне автопарк свой надо содержать на 1 млн евро, топливо заливать. Куда сегодня инвестируют в гнилых киевских маршрутках?))))))). Я думаю надо все в крипту)))). Читать блоги не предлагать! Ахаахах.
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
21 квітня 2023, 10:49
#
Ну норм, а то з 23-м роком нічого б не друкувалося взагалі.
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