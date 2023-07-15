Нацбанк продовжує зменшувати продаж валюти на міжбанку

Національний банк протягом тижня, з 10 по 14 липня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,86 млн і продав $401,58 млн. Чистий продаж валюти становив $400,72 млн проти $471,85 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.

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Таким чином Нацбанк зменшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $71,13 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

купив $185,42 млн;

продав $13 335,95 млн.

Чистий продаж валюти становив $13 150,53 млн.

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