Національний банк протягом тижня, з 10 по 14 липня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,86 млн і продав $401,58 млн. Чистий продаж валюти становив $400,72 млн проти $471,85 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.
Нацбанк продовжує зменшувати продаж валюти на міжбанку
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Таким чином Нацбанк зменшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $71,13 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $185,42 млн;
- продав $13 335,95 млн.
Чистий продаж валюти становив $13 150,53 млн.
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Джерело: Мінфін
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