Станом на 1 липня 2023 року більш ніж половина пенсіонерів все ще отримує пенсії до 4 000 грн. При цьому з початку року частка тих, хто отримує понад 10 000 грн зросла на 3,1%. Про це свідчать дані Пенсійного фонду.
Пенсії за 6 місяців: понад 50% пенсіонерам й надалі платять менше $100, частка тих, хто отримує понад 10 тис, зросла
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Розмір пенсій
Розмір пенсій розподіляється наступним чином:
- до 2 000 грн отримували 63 674 пенсіонерів (або 0,6% від їх загальної кількості);
- від 2 001 до 3 000 грн — 3 107 388 пенсіонерів (29,5%);
- від 3 001 до 4 000 грн — 2 243 433 пенсіонерів (21,3%);
- від 4 001 до 5 000 грн — 1 585 453 пенсіонер (15,0%);
- від 5 001 до 10 000 грн — 2 452 277 пенсіонерів (23,2%);
- понад 10 000 грн — 1 100 111 пенсіонерів (10,4%).
«Як бачимо, після останніх індексацій пенсійні виплати суттєво не змінилися. Як і пів року тому, понад 50% українців отримують пенсії до 4 тисяч гривень. Але якщо станом на 1 січня 2023 року лише 7,3% людей отримували пенсії понад 10 тисяч, то зараз уже 10,4%», — заявила народна депутатка України Ніна Южаніна.
Варто зазначити, що загальна кількість пенсіонерів в Україні станом на 1 липня 2023 року становить 10 552 336 осіб, середній розмір пенсійної виплати — 5 311,44 грн.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що в Україні з 1 липня автоматично (без звернень пенсіонерів) індексовано на 19,7% пенсії деяким категоріям. Колишнім чиновникам підвищили пенсії на 1046,70 грн, колишнім народним депутатам — на 1450,98 грн.
Коментарі - 4
1 Передайте привет бывшему министру соц политики реве! За пенсионную реформу!
2 Передайте привет гр яценюку за ряд законов о «гос службе».
3 Ну и самый горячий привет порошенко, за Закон «Про судоустій»
Именно эта категория граждан и сьедает большую часть пенсионного фонда. (я так думаю и не только я)
Ну, а по поводу что и когда писал, то я всегда говорил и писал — что все это замаскированная коррупционная сделка между разными ветвями власти.