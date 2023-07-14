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14 липня 2023, 17:13 Читать на русском

Пенсії за 6 місяців: понад 50% пенсіонерам й надалі платять менше $100, частка тих, хто отримує понад 10 тис, зросла

Станом на 1 липня 2023 року більш ніж половина пенсіонерів все ще отримує пенсії до 4 000 грн. При цьому з початку року частка тих, хто отримує понад 10 000 грн зросла на 3,1%. Про це свідчать дані Пенсійного фонду.

Станом на 1 липня 2023 року більш ніж половина пенсіонерів все ще отримує пенсії до 4 000 грн.
Фото: sluga-narodu.com

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Розмір пенсій

Розмір пенсій розподіляється наступним чином:

  • до 2 000 грн отримували 63 674 пенсіонерів (або 0,6% від їх загальної кількості);
  • від 2 001 до 3 000 грн — 3 107 388 пенсіонерів (29,5%);
  • від 3 001 до 4 000 грн — 2 243 433 пенсіонерів (21,3%);
  • від 4 001 до 5 000 грн — 1 585 453 пенсіонер (15,0%);
  • від 5 001 до 10 000 грн — 2 452 277 пенсіонерів (23,2%);
  • понад 10 000 грн — 1 100 111 пенсіонерів (10,4%).

«Як бачимо, після останніх індексацій пенсійні виплати суттєво не змінилися. Як і пів року тому, понад 50% українців отримують пенсії до 4 тисяч гривень. Але якщо станом на 1 січня 2023 року лише 7,3% людей отримували пенсії понад 10 тисяч, то зараз уже 10,4%», — заявила народна депутатка України Ніна Южаніна.

Варто зазначити, що загальна кількість пенсіонерів в Україні станом на 1 липня 2023 року становить 10 552 336 осіб, середній розмір пенсійної виплати — 5 311,44 грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в Україні з 1 липня автоматично (без звернень пенсіонерів) індексовано на 19,7% пенсії деяким категоріям. Колишнім чиновникам підвищили пенсії на 1046,70 грн, колишнім народним депутатам — на 1450,98 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 липня 2023, 17:32
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А в чем проблема?
1 Передайте привет бывшему министру соц политики реве! За пенсионную реформу!
2 Передайте привет гр яценюку за ряд законов о «гос службе».
3 Ну и самый горячий привет порошенко, за Закон «Про судоустій»
Именно эта категория граждан и сьедает большую часть пенсионного фонда. (я так думаю и не только я)
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Eventop
Eventop
14 липня 2023, 17:54
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Проблема в тому, що ви зі своїм постом запізнились років так на 5. Але тоді він не був би актуальним, адже був ріст економіки та доходів громадян. До речі, хто з президентів мав монобільшість в Раді, а відповідно можливість прийняти будь-які реформи?
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 липня 2023, 17:58
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Послушайте, признайте следующий факт — вся страна все «гилки влади» живут в правовом поле законов принятых ВР (2014 -2019 г) и подписанных п. порошенко Некоторые законы и постановы, не говоря об массе изменений в уже принятые Законы, требуют определенной Конституцией и Регламентом В Р процедуры или изменения или принятие нового Закона Более того. что базовые для гос служащих депутатов и судей законы принятые в период с2014 по 2017 год прописаны так и с такими «плюшками» что только или очень порядочный человек (последний был Иисус) или полный альтруист (понимать — человек идеалист) может отказаться от таких благ. Поэтому не у тех, не у этих и не у будущих НИКОГДА (от слова совсем) не будет «политической» (а по факту обычного желания) отказаться от таких плюшек. Да как-то хочется узнать, а как там рева и гройсман поживают?
Ну, а по поводу что и когда писал, то я всегда говорил и писал — что все это замаскированная коррупционная сделка между разными ветвями власти.
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mlp711141
mlp711141
14 липня 2023, 17:53
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Моя мама до сих пор получает «социальную» пенсию, 2093 грн из которых Ощадбанк теперь будет забирать 12 грн комиссии ежемесячно…
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