В Україні з 1 липня автоматично (без звернень пенсіонерів) індексовано на 19,7% пенсії деяким категоріям. Виплата перерахованих пенсій проводиться з липня у встановлені пенсіонерам дати. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Пенсійного фонду України.
Посадовцям, депутатам та науковцям проіндексували пенсії. Середній розмір підвищення — тисяча гривень
Перерахунок пенсій проведено 19 419 пенсіонерам, середній розмір підвищення — 1020,71 грн.
Кому підвищили пенсії
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16 989 пенсіонерам, яким пенсії призначено відповідно до закону«Про державну службу», в середньому виплати підвищено на 1046,70 грн;
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659 пенсіонерам до закону«Про статус народного депутата України», — на 1450,98 грн;
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1574 пенсіонерам до закону«Про службу в органах місцевого самоврядування» — на 634,89 грн;
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197 пенсіонерам до закону«Про наукову і науково-технічну діяльність» — на 422,51 грн.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
НО для всех напоминаю следующее —
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про державну службу»
Президент України П.ПОРОШЕНКО м. Київ 10 грудня 2015 року № 889-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про статус народного депутата України»
Президент України Л.КРАВЧУК м. Київ 17 листопада 1992 року
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про службу в органах місцевого самоврядування»
Президент України Л.КУЧМА м. Київ 7 червня 2001 року
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про наукову і науково-технічну діяльність від» 26.11.2015
Президент України П.ПОРОШЕНКО м. Київ 26 листопада 2015 року
Как-то «зе командой» и не пахнет!!!