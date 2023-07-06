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6 липня 2023, 15:32 Читать на русском

Посадовцям, депутатам та науковцям проіндексували пенсії. Середній розмір підвищення — тисяча гривень

В Україні з 1 липня автоматично (без звернень пенсіонерів) індексовано на 19,7% пенсії деяким категоріям. Виплата перерахованих пенсій проводиться з липня у встановлені пенсіонерам дати. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Пенсійного фонду України.

В Україні з 1 липня автоматично (без звернень пенсіонерів) індексовано на 19,7% пенсії деяким категоріям.

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Перерахунок пенсій проведено 19 419 пенсіонерам, середній розмір підвищення — 1020,71 грн.

Кому підвищили пенсії

  • 16 989 пенсіонерам, яким пенсії призначено відповідно до закону«Про державну службу», в середньому виплати підвищено на 1046,70 грн;

  • 659 пенсіонерам до закону«Про статус народного депутата України», — на 1450,98 грн;

  • 1574 пенсіонерам до закону«Про службу в органах місцевого самоврядування» — на 634,89 грн;

  • 197 пенсіонерам до закону«Про наукову і науково-технічну діяльність» — на 422,51 грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
6 липня 2023, 16:03
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Жду комментариев о «зеленном мракобесии»…
НО для всех напоминаю следующее —
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про державну службу»
Президент України П.ПОРОШЕНКО м. Київ 10 грудня 2015 року № 889-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про статус народного депутата України»
Президент України Л.КРАВЧУК м. Київ 17 листопада 1992 року
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про службу в органах місцевого самоврядування»
Президент України Л.КУЧМА м. Київ 7 червня 2001 року
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про наукову і науково-технічну діяльність від» 26.11.2015
Президент України П.ПОРОШЕНКО м. Київ 26 листопада 2015 року
Как-то «зе командой» и не пахнет!!!
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