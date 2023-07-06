Посадовцям, депутатам та науковцям проіндексували пенсії. Середній розмір підвищення — тисяча гривень

В Україні з 1 липня автоматично (без звернень пенсіонерів) індексовано на 19,7% пенсії деяким категоріям. Виплата перерахованих пенсій проводиться з липня у встановлені пенсіонерам дати. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Пенсійного фонду України.