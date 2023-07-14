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14 липня 2023, 12:03 Читать на русском

Вартість Ethereum вперше з травня перевищила $2000

У ніч на 14 липня котирування другого капіталізації криптовалюти перевищили рівень $2000 вперше з травня 2023 року.

У ніч на 14 липня котирування другого капіталізації криптовалюти перевищили рівень $2000 вперше з травня 2023 року.► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЗа даними coinmarketcap, сьогодні ціна Ethereum становить $2008.
Фото: pixabay.com

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За даними coinmarketcap, сьогодні ціна Ethereum становить $2008. За добу актив подорожчав на 7,44%, а за тиждень — на 8,25%.

Біткоїн за добу додав 3,45%, а за тиждень — 4,09%. Зараз вартість першої криптовалюти становить $31 375.

Варто зазначити, що величезне зростання за добу продемонстрував XRP (+67,39%) від Ripple на тлі новин про те, що каліфорнійська блокчейн-компанія виграла справу проти Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).

Суд Південного округу Нью-Йорка дійшов висновку, що програмні продажі та інші розподіли токена XRP від Ripple не є пропозицією та реалізацією інвестиційних контрактів.

Глава Ripple Бред Гарлінгхаус висловив оптимізм щодо майбутніх криптоінновацій у США.

Нагадаємо

«Мінфін» писав про те, що голова відділу досліджень криптофінансового сервісу Matrixport Маркус Тілен вважає, що ціна біткоїна може подолати позначку $125 000 до кінця наступного року.

Джерело: Мінфін
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