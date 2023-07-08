Вартість біткоїна досягне $125 000 до кінця 2024 року — Matrixport

Ціна біткоїна може подолати позначку $125 000 до кінця наступного року. Про це CoinDesk заявив голова відділу досліджень криптофінансового сервісу Matrixport Маркус Тілен.

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«22 червня біткоїн досяг нового річного максимуму. Цей сигнал історично вказував на завершення ведмежих та початок бичачих ринків», — зазначив експерт.

Зростання біткоїна

За його словами, вартість першої криптовалюти може злетіти на 123% за 12 місяців та на 310% за півтора року. За такого зростання актив подорожчає до $65 539 і $125 731 відповідно.

Прогноз ґрунтується на середній прибутковості аналогічних сигналів у минулому: у серпні 2012, грудні 2015, травні 2019 та серпні 2020 року. Перший випадок із зростанням на 5285% за 18 місяців Тілен навмисне ігнорує, називаючи його «епічним» та «непропорційним».

Сьогодні, 8 липня, за даними coinmarketcap, вартість біткоїна коливається в межах $30 250. За останній тиждень ціна першої криптовалюти практично не змінювалася.