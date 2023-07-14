Перший спотовий біткоїн-ETF у Європі, у США оштрафували біржу Digitex на $15 млн: що нового на ринку криптовалют

У США оштрафували криптобіржу Digitex на $15 млн за роботу без ліцензії

Федеральний суд США зобов'язав криптобіржу Digitex Futures та її засновника Адама Тодда виплатити $15 млн штрафу за позовом Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC), яка звинувачує компанію у шахрайстві та діяльності без ліцензії.

Регулятор зазначив, що криптобіржа прагнула маніпулювати ціною нативного токена DGTX, нелегально пропонувала ф'ючерсні контракти та не пройшла реєстрацію у відомстві.

CFTC також звинуватила Тодда у тому, що той маніпулював ціною токена, штучно завищуючи її за допомогою спеціальних роботів. Суд своїм рішенням заборонив діяльність Digitex та пов'язаних з нею компаній.

У CFTC додали, що постанови щодо виплат жертвам, очевидно, будуть виконані не повністю, оскільки правопорушники можуть не мати необхідних коштів або активів.

У липні буде запущено перший спотовий біткоїн-ETF в Європі — Financial Times

Британська компанія Jacobi Asset Management у липні зареєструє перший у Європі фонд, що торгується на біржі (ETF) на базі першої криптовалюти. Про це повідомляє Financial Times.

Фірма отримала схвалення від Гернсійської комісії з фінансових послуг на запуск продукту ще у жовтні 2021 року. Згідно з планами Jacobi, біткоїн-ETF мав з'явитися в липні 2022 року, але через крах Terra його відклали.

Компанія також одержала лістинг свого інструменту на фондовій біржі Euronext в Амстердамі.

Наразі представники Jacobi заявили, що з минулого літа попит сильно змінився. До сьогодні всі цифрові активи, що торгуються на фондовому ринку Європи, були представлені у вигляді біржових нот (ETN).

Минулого року співзасновник та головний операційний директор Jacobi Пітер Лейн заявив, що емітенти структурованих облігацій винні у неправильному використанні терміну ETF, щоб приховати «ризики, притаманні інвестуванню в ETN».

На його думку, фонди, що торгуються на біржі, більш безпечні, оскільки не дозволяють використовувати кредитне плече.

За даними видання, загальний обсяг заблокованих у європейських криптовалютних біржових продуктах коштів становить 4,3 млрд євро. Показник досягав піка наприкінці 2021 року на рівні 10,5 млрд євро.

Ripple виграла справу проти SEC

Суд Південного округу Нью-Йорка дійшов висновку, що програмні продажі та інші розподіли токена XRP від Ripple не є пропозицією та реалізацією інвестиційних контрактів.

Суддя Аналіса Торрес винесла рішення на користь каліфорнійської блокчейн-компанії у рамках процесу, що тривав з 2020 року.

У поданому Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC) позові стверджувалося, що протягом семи років Ripple продавала незареєстровані цінні папери у вигляді токенів XRP роздрібним інвесторам.

Однак, згідно з рішенням суду, реалізація монет великим гравцям індустрії порушувала закони США щодо цінних паперів.

«Клопотання SEC про винесення рішення у порядку спрощеного провадження задоволене у зв'язку з інституційними продажами», — йдеться у судових документах.

Глава Ripple Бред Гарлінгхаус висловив оптимізм щодо майбутніх криптоінновацій у США.

«У грудні 2020 року ми заявили, що на правильній стороні закону і залишимося на правильній стороні історії», — написав він у Twitter.

Binance Labs інвестувала $15 млн в ігровий Web3-проект Xterio

Венчурний підрозділ криптобіржі Binance оголосив про інвестиції у розмірі $15 млн у геймінгову Web3-платформу та видавця Xterio.

Швейцарська компанія займається розробкою Free-to-play та ончейн-ігор. Отримані кошти команда спрямує на розвиток екосистеми, запуск нових проектів та інтеграцію до них технологій штучного інтелекту (ШІ).

«Це значне капіталовкладення підтверджує довгостроковий погляд Binance Labs на Web3-ігри та визнає Xterio першокласною ігровою платформою світового рівня. Інвестиції партнера розширюють наші можливості створення трансформативного токена і високоякісних ігор», — заявив співзасновник проекту Майкл Тонг.

У рамках партнерства Binance підтримуватиме зростання стартапу, а також інтегрує нативний токен платформи в BNB Chain.

Зараз Xterio працює над ШІ-генератором ігрових моделей та «движком емоцій для штучного інтелекту».

Команда стартапу раніше працювала в ігрових студіях та видавництвах, включаючи FunPlus, Ubisoft, Krafton, Jam City, NetEase та інші. Серед проектів Xterio — стратегія Age of Dino та онлайн-RPG Overworld.