Головне за четвер: Як здати не нову банкноту, найкращий відгук червня та банки прикрашають ситуацію про свій стан

Проблеми з прийомом іноземної валюти зберігаються: одні скаржаться на небажання банків та обмінок приймати старі та зношені банкноти. Інші — на те, що «некрасиві» купюри їм намагаються підсунути при виплаті грошових переказів та знятті депозитів. «Мінфін» з'ясував, як змінилися умови валютообміну, які банки приймають інвалюту на інкасо, та які комісії стягують за цю послугу.

Найкращий відгук червня: Як Сенс Банк заблокував рахунок через «незручну» валюту

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків. У червні ним стала клієнтка Сенс Банку під ніком WladimirSM. Вона розповіла, як здійснила SWIFT-переказ швейцарських франків на рахунок у Сенс Банку і втратила можливість користуватися своїми коштами. Її досвід може бути корисний іншим читачам «Мінфіну».

Нацбанк назвав 7 банків, які приймають стару інвалюту на інкасо — комісії від 10% до 50%

Національний банк рекомендує населенню звертатися за послугою інкасо щодо прийняття старої готівкової інвалюти до 7 українських банків із 65 діючих. НБУ надав на запит «Мінфіну» список цієї 7-ки, а ми продзвонили їх контакт-центри і дізналися розміри комісій при прийнятті зношеної валюти.

У НБУ визнали, що банки прикрашають ситуацію про свій реальний стан

Чи є шанс у Приватбанку повернути виведені активи, коли націоналізують Сенс Банк, та як банки виконують рекомендації НБУ щодо обміну зношеної валюти, розповіла перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова.

МВФ вимагає відмовитися від спрощеної системи: 4 міфи про її шкоду, в які вірить Фонд

Липневий огляд Програми розширеного фінансування МВФ, який підготували аналітики Фонду, завдає «залпу з усіх знарядь» по спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності (ССО). Про те, чи такою вже небезпечною є спрощена система для бюджету та економіки загалом, розповів старший аналітик із податкових питань Інституту соціально-економічної трансформації В'ячеслав Черкашин.