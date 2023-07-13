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13 липня 2023, 13:02 Читать на русском

Укрпошта відкрила передзамовлення на нову марку із символом бойових літаків F-16 (фото)

Укрпошта анонсувала вихід нової марки «Винищувачі зла» із символом бойових літаків F-16. Передзамовлення вже доступне. Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Укрпошта анонсувала вихід нової марки «Винищувачі зла» із символом бойових літаків F-16.
Фото: t.me/ukrposhta_news

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«Новий поштовий випуск присвячено бойовим літакам-винищувачам F-16, які вкрай потрібні нашим Збройним Силам у боротьбі з ворогом», — йдеться в повідомленні.

Погашення штемпелем «Перший день» відбудеться 4 серпня в м. Києві, спецпогашення в цей день пройде також у всіх регіонах України.

Передзамовлення

Поштовий набір «Винищувачі зла» можна замовити в офіційному онлайн-магазині Укрпошти. Його вартість становить 172 грн.

Поштовий набір містить марковий аркуш, художній конверт С6 і листівку. Онлайн можна замовити до 10 поштових наборів на одне замовлення. Відправка наборів розпочнеться з дати введення поштової марки в обіг.

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Деталі

На малюнку марки зображено, як Збройні Сили України вщент знищують московський кремль — символ «імперії зла», подрібнюючи його на терці, отвори якої зображено в формі літаків F-16.

На конверті - обриси лицаря-штурмовика в шоломі у вигляді українського тризуба. Він — уособлення сили, волі, сміливості та честь воїнства, яке боронить рідну землю.

Цікаві особливості має і номінал поштової марки «Винищувачі зла» — F+16.00, де F відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України, а 16,00 — сума благодійного донату, який буде спрямовано на придбання безпілотників.

Характеристики

  • Художник — Максим Паленко
  • Тираж марки — 600 000 прим.
  • Номінальна вартість — F+16,00
  • Дата випуску (рік) — 2023
  • Розмір аркуша, мм — 108×142
  • Розмір марки, мм — 37,8×52
  • Кількість марок в аркуші — 4
Джерело: Мінфін
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