Укрпочта представила специальный благотворительный выпуск рамки «ПТН ПНХ!» Презентационная рамка содержит почтовую марку «ПТН ПНХ!» с отпечатком штемпеля «Первый день. Киев. 24.02.2023» и почтовую карточку, которые были выпущены к годовщине полномасштабной войны рф против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.
Укрпочта выставила на продажу презентационные рамки с почтовыми марками «ПТН ПНХ!» со штемпелем (фото)
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Характеристики
- Тираж выпуска — 1000 экземпляров.
- Стоимость — 1600 грн.
По словам Укрпочты, 1000 грн с каждой проданной рамки будут вложены в обустройство школьных укрытий.
Купить рамку «ПТН ПНХ!» можно на сайте Укрпочты по этой ссылке.
В компании также отметили, что выпуск марки «ПТН ПНХ!» имел невероятный успех, а изображение марок опубликовал в Instagram британский стрит-арт художник Бэнкси.
Следует отметить, что на марке изображена работа Бэнкси, которую он оставил в Бородянке.
Напомним
«Минфин» писал, что Укрпочта выпускает почтовый набор «Главное управление разведки Министерства обороны Украины» серии «Слава Силам обороны и безопасности Украины!».
Источник: Минфин
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