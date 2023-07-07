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7 июля 2023, 14:04 Читати українською

Укрпочта выставила на продажу презентационные рамки с почтовыми марками «ПТН ПНХ!» со штемпелем (фото)

Укрпочта представила специальный благотворительный выпуск рамки «ПТН ПНХ!» Презентационная рамка содержит почтовую марку «ПТН ПНХ!» с отпечатком штемпеля «Первый день. Киев. 24.02.2023» и почтовую карточку, которые были выпущены к годовщине полномасштабной войны рф против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Укрпочта представила специальный благотворительный выпуск рамки «ПТН ПНХ!
Фото: t.me/ukrposhta_news

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Характеристики

  • Тираж выпуска — 1000 экземпляров.
  • Стоимость — 1600 грн.

По словам Укрпочты, 1000 грн с каждой проданной рамки будут вложены в обустройство школьных укрытий.

Купить рамку «ПТН ПНХ!» можно на сайте Укрпочты по этой ссылке.

В компании также отметили, что выпуск марки «ПТН ПНХ!» имел невероятный успех, а изображение марок опубликовал в Instagram британский стрит-арт художник Бэнкси.

Следует отметить, что на марке изображена работа Бэнкси, которую он оставил в Бородянке.

Напомним

«Минфин» писал, что Укрпочта выпускает почтовый набор «Главное управление разведки Министерства обороны Украины» серии «Слава Силам обороны и безопасности Украины!».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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