НБУ не підтримує ідею Офісу президента щодо створення «поштового банку»

Національний банк послідовно виступає проти створення так званого «поштового банку» на базі Укрпошти. Про це заявила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в інтерв'ю ЕП, коментуючи заяви заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми про відмову від готівки і розширення доступу громадян до фінансових послуг через створення «поштового банку».

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Рожкова зазначила, що завдяки закону «Про платіжні послуги» платіжні системи зможуть відкривати рахунки, надавати споживчі кредити, проводити розрахунки.

«Якби Укрпошта відповідала всім вимогам технічно і з точки зору внутрішніх процедур, то вона могла б робити все це без банківської ліцензії», — заявила вона.

Заступниця голови НБУ додала, що регулятор послідовно виступає проти збільшення частки держави у банківському секторі, до чого неминуче призведе створення «поштового банку».

За її словами, позиція регулятора не змінилася з 2015 року.

«По-перше, ми вважаємо, що кожен має займатися своєю справою, зокрема Укрпошта.

По-друге, частка держави в банківському секторі вже перевищує 50%. Її збільшення суперечить здоровому глузду. Крім цього, це абсолютно суперечить зобов’язанням та домовленостям з міжнародними партнерами, для них це «червона лінія».

По-третє, банківська діяльність достатньо дорога: підтримання капіталу, відповідність інфраструктури більш високим вимогам, автоматизація — усе це потребує багато грошей. Держава муситиме витрачати ці гроші на ще один державний банк. Загалом не зовсім зрозуміло, навіщо його створювати", — додала Рожкова.

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Укрпошта і Альпарі Банк

Рожкова нагадала, що Укрпошта вже подавала документи в НБУ на погодження придбання Альпарі Банку, але ця угода не відбулася через зауваження регулятора.

«Останнім часом Укрпошта ніяких нових документів не подавала, тому що, говорімо відверто, зараз мова може йти лише про PINBank, акції якого стягнуті на користь держави… У разі створення на його основі ще одного державного банку, який, до речі, не буде у вертикалі Мінфіну, ми бачимо суттєві ризики. Я не очікую, що цей банк буде здатен відповідати всім вимогам, а зважаючи на структуру, власність та обсяги Укрпошти, це може дуже серйозно похитнути фінансову стабільність», — зазначила Рожкова.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в червні минулого року Антимонопольний Комітет України дозволив Укрпошті придбати Альпарі Банк.